Vyplýva to z materiálu, ktorý NCZI zverejnilo na svojom webe. Systém podľa NCZI pacientom v praxi zachráni životy, a tak zníži počet odvrátiteľných úmrtí na onkologické ochorenia. Má zabezpečiť výmenu informácií medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Objednávanie k špecialistovi by tak malo byť jednoduchšie, odstrániť by sa tiež malo opakovanie rovnakých vyšetrení a celkový proces diagnostiky, ako aj celkový manažment by sa tak mal zrýchliť a skvalitniť.

"Riešenie je koncipované ako nadstavba súčasného národného zdravotníckeho informačného systému s cieľom čo najširšieho využitia jestvujúcich služieb," približuje NCZI. Kým sa v súčasnosti dostane pacient s podozrením na rakovinu k adekvátnej liečbe, trvá to podľa NCZI približne 160 - 185 dní.

