Je to veľmi vážna diagnóza. „Afázia - ako porucha alebo až strata reči – vzniká na základe organického poškodenia mozgu pri rôznych diagnózach,“ podotkla Hrnčiarová. „Ak nás čokoľvek bolí, je to vždy zlé. Ale afázia ‚veľmi bolí’, pretože človek s afáziou nehovorí. Stratil to, čo ho robí človekom, stratil reč,” hovorí Hrnčiarová.

Afázia môže byť príznakom ochorenia, ale aj súborom príznakov. „Bruce Willis nevie rozprávať, čiže afázia je príznakom jeho ochorenia, ktoré zatiaľ nešpecifikovali,“ objasňuje Hrnčiarová. Okrem porážky, teda cievnej mozgovej príhody, ktorá je najčastejšou príčinou afázie, môže byť na vine aj hercovo povolanie. „Možno mal počas nakrúcania viacero zranení hlavy, možno má iné vážne začínajúce ochorenie,“ uvádza odborníčka. „Či môže mať aj iné problémy sa zistí až po dôkladnom vyšetrení,“ objasňuje lekárka.

Afázia vzniká najčastejšie po náhlej cievnej mozgovej príhode, môže sa však objaviť aj pri zápale mozgu, demencii, Alzheimerovej chorobe. Môžu ju spôsobiť nádory mozgu, aj úrazy hlavy napríklad pri haváriách. „Poznáme sedem typov afázií a každá má iné príznaky,“ vysvetľuje Hrnčiarová.

Niektorí odborníci predpokladajú, že Willis trpí zriedkavejšou a výrazne ťažšou formou, ktorá sa nazýva PPA – primárna progresívna afázia. „Prejavuje sa relatívne rýchlym nástupom ťažkej poruchy vyjadrovania, porozumenia a ťažkou demenciou a v konečnom dôsledku aj nehybnosťou. Vymyká sa z uvedených typov afázií, najmä možnosťou liečby. Postihnutí prežívajú približne päť rokov,” uviedla odborníčka Hrnčiarová.

Lieky neexistujú, liečba je vždy zameraná na základné ochorenie, ktorého je afázia súčasťou. Využívajú sa špecifické terapie. „Každého pacienta treba veľmi odborne a podrobne vyšetriť. Zistíme, čo dokáže a čo pri terapii môžeme použiť,“ vysvetľuje klinická logopedička. Záleží hlavne na type a rozsahu afázie. Kedysi sa tradovalo, že rolu zohráva aj vek a vzdelanie, to však podľa odborníčky nie je vždy pravdou.

Niektoré zahraničné publikácie tvrdia, že až u 80 % afatikov sa reč úplne upraví. Podľa našej odborníčky to nie je také jednoznačné. Vrátiť sa do plnohodnotného stavu pred afáziou je však určite možné.

