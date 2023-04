Často ho prehliadame, no stále je prítomný okolo nás. Reč je o odpade a dajte si ruku na srdce, ani jeden z vás nezahodil nikdy na zem niečo, čo patrilo do smetného koša? Aby sme tomu zabránili, Lidl sa rozhodol konať. Vďaka viacerým aktivitám, projektom a stratégii ako Nenechajme to plávať či REset Plastic ponúka riešenia, ako našej zemi pomáhať a nie škodiť.

Kedy ste si naposledy vyzuli topánky a naboso sa prešli po tráve, alebo si do nej ľahli? Možnože nablízku trávu ani nemáte. Stromy sa vám strácajú pred očami a vody sa dotknúť nechcete, pretože je taká špinavá, že sa vám to prieči. Aj v 21. storočí treba mať na pamäti, že príroda nie je samozrejmosť. Keď ju budeme aj naďalej znečisťovať a spamätáme sa až o niekoľko rokov, bude už neskoro. Lidl sa preto rozhodol konať.

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

Aby si ľudia vedeli lepšie predstaviť, čo sa okolo nich deje, zhmotnil Slovákom dlhodobý problém a postavil im ho rovno do cesty. V Bratislave, Martine a Prešove vystavil haldy plastových fliaš na frekventovaných miestach. Okoloidúcim sa tak cestou do práce či do školy naskytol nepríjemný pohľad na množstvo odpadu, ktorý vylovili zo slovenských vôd. Pri predstave, že to je iba zlomok oveľa väčšieho problému, zamrazilo azda každého, kto prechádzal okolo. A odkiaľ sa tam toľko plastových fliaš dostalo?

Stlačené fľaše vystavili aj pred nákupným centrom v Prešove. Zdroj: Lidl

Projekt s tematickým názvom Nenechajme to plávať rozbehol reťazec ešte v roku 2020. Tri roky po spustení sa spoločnými silami podarilo vyzbierať vyše 1 600 ton odpadu zo slovenských riek a nádrží. Na lepšiu predstavu, koľko plastových fliaš to vlastne je, si predstavte jednu dlhú líniu poukladaných fliaš za sebou, ktorá je dlhšia ako 5 000 kilometrov. Je to zhruba taká dlhá línia, akoby ste sa vybrali z Bratislavy na severný pól (4 700 km).

Ak ste aj vy zostali bez slova, môžete rovnako priložiť ruku k dielu. Funguje to jednoducho. V ktorejkoľvek predajni môžete zaplatiť dobrovoľný poplatok 1 cent za mikroténové vrecko, ak ho naozaj potrebujete. Lidl váš príspevok zdvojnásobí a výslednú sumu venuje Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) na čistenie slovenských vôd.

Ubehli tri roky od spustenia programu a spoločnými silami sa podarilo vyzbierať vyše 1600 ton odpadu zo slovenských riek a nádrží. Zdroj: Milo Fabian

Zem nepotrebuje ľudí, no my potrebujeme planétu

Diskont verí, že ak sa mu podarí ovplyvniť aspoň z časti ľudské správanie tak, aby bolo ohľaduplné k životnému prostrediu, dá sa nepekný scenár prírody ešte zvrátiť. „Zem nepotrebuje na svoje prežitie ľudí, no my potrebujeme planétu zachovať v čo najlepšom stave. Práve my sme ju totiž pretvorili a naším spôsobom života spôsobili zmeny, ktoré sú v mnohých prípadoch už nezvratné. Dobrou správou však je, že každý z nás má denne hneď niekoľko príležitostí spraviť veci inak. Nevziať si mikroténové vrecko, je jednou z nich. My v Lidli sme hrdí na našich zákazníkov, ktorí si to uvedomujú a podporujú naše aktivity,“ povedala Martina Sujová, CSR špecialistka z Lidl Slovenská republika.