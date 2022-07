Ak prišlo vášmu dieťaťu zle po ordinačných hodinách pediatra, zamierili ste na urgent alebo detskú ambulantnú pohotovosť. Momentálne ich je na Slovensku 56, no postupne ich bude menej a menej. Štát vzhľadom na počet pediatrov a ich vyťaženosť podľa šéfa rezortu zdravotníctva nezvládne hustú sieť pohotovostí ďalej prevádzkovať. „Tento štát už nemá na to, aby prevádzkoval takú hustú sieť detských pohotovostných služieb. Z mojej strany je to dokonca aj zbytočné," vyhlásil Lengvarský.

Pri súčasnej forme podľa neho nespĺňajú účel, ktorý by mali. Poukázal pritom, že okrem nich sa buduje sieť urgentných príjmov a fungujú tiež ústavné pohotovostné služby v nemocniciach. Vytypoval už aj prvé dve mestá, kde vraj ambulantné pohotovosti nemajú zmysel – Dolný Kubín a Ružomberok. „V oboch sú nemocnice s detským oddelením, máme tu aj urgentný príjem," ozrejmil.

Pediatrička a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu Elena Prokopová rodičov ubezpečuje, že môžu byť pokojní. „Nejde o zatváranie pohotovostí. Je to len úprava a reorganizácia pohotovostí. V žiadnom prípade nezrušíme detské pohotovosti. O deti postarané byť musí,“ povedala nám.

Anketa Čo hovoríte na rušenie ambulantných detských pohotovostí? Je to hrôza, budem musieť s chorými deťmi chodiť ďalej 75% Bude to lepšie, ak deti ošetria priamo v nemocnici 21% Je mi to jedno 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ambulantnú pohotovostnú službu vykonávajú pediatri po skončení svojich ordinačných hodín. Do aktuálne stále fungujúcich 56 miest ambulantnej pohotovostnej služby často príde zhruba desať ľudí za službu. Zníženie ich počtu povedie k väčšej efektivite.

„Ak máte napríklad pohotovosť v Ružomberku a v Dolnom Kubíne a vzdialenosť týchto miest je 15 kilometrov, tak je neefektívne, aby ste dvoch ľudí držali v službe. Nejde o to, že tí ľudia sú v službe, ale to zabezpečujú doktori, ktorí celý deň robia vo svojich ambulanciách a majú 2 000 detí. Potom položia pero, presunú sa do pohotovosti, kde sú do večera do 22. Kým prídu domov, je polnoc a ráno idú zasa do svojich ambulancií, kde majú 2 000 detí,“ vysvetlila pediatrička.

Koľko pediatrov je v dôchodkovom veku a koľko nám ich na Slovensku aktuálne chýba? Dozviete sa na ďalšej strane »»»