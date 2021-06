Záujemcovia o neregistrovanú vakcínu Sputnik sa už môžu prihlásiť na očkovanie. Potvrdil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Slovensko spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V cez portál korona.gov.sk. Očkovať by sa malo dať v Lučenci, Bratislave, Michalovciach, Nových Zámkoch, Humennom, Bojniciach, Piešťanoch či Žiline. Prvá osoba má byť zaočkovaná v pondelok 7. júna, potvrdil v relácii TV Markíza Na telo plus oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

„Teraz sa doriešuje logistika, návoz vakcín, ich uskladnenie,“ uviedol. Očkovanie bude určené pre osoby vo veku od 18 do 60 rokov. Logistiku tejto očkovacej vakcíny považuje za najkomplikovanejšiu, keďže po rozmrazení vydrží dve hodiny.

Obrovské riziko pre zdravotníkov

Podľa právnika by zdravotníci mali byť na pozore. Za škodu spôsobenú Sputnikom V môžu byť nakoniec aj tak zodpovední poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, upozorňuje právnik Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Dôvodom je podľa neho súhra v podobe zle formulovanej zodpovednosti štátu za škody spôsobené Sputnikom V. Problémom je aj nesprávna očkovacia látke v povolení ministerstva zdravotníctva z 1. marca 2021, ktorá hovorí o troch dávkach, pričom Sputnik, ktorý na Slovensku máme, podáme v dvoch dávkach. Ťažkosti môže spôsobiť aj nejasný vzťah medzi núdzovým stavom a mimoriadnou situáciou.

Ak teda existuje dôvodná pochybnosť o relevantnosti povolenia z 1. marca 2021, tak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí by chcel očkovať Sputnikom V by mali byť podľa právnika obozretní. „Nedá sa totiž vylúčiť, že s ohľadom na opísané komplikácie, by za prípadné škody na zdraví niesli na konci zodpovednosť práve oni. Na záver treba dodať, že povolenie sa týka len 200.000 balení,“ skonštatoval Humeník.

