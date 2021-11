Vyzerá to tak, že sprísnenie opatrení stačiť nebude. Počet hospitalizovaných v nemocniciach stále stúpa a pacientov budeme čoskoro musieť voziť do zahraničia. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský chce vláde opäť navrhnúť trojtýždňový lockdown pre očkovaných aj neočkovaných. Lockdown už od pondelka zaviedlo Rakúsko a uvažujú o ňom aj v Česku.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant Oľano) oznámil, že žiada lockdown na tri týždne pre všetkých. „Núdzový stav je stále v hre, minister zdravotníctva preto opätovne otvorí otázku o jeho zavedení. O jeho forme ešte bude diskusia so všetkými zainteresovanými," povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Už v stredu zasadne vláda a rozhodne, či Slovensko pristúpi k najtvrdším opatreniam.

Na konferencii Vizionári Lengvarský potvrdil, že lockdown by predbežne trval tri týždne a to pre všetkých, teda aj očkovaných. Portál tvnoviny.sk uviedol, že v takom prípade by sa mohli stihnúť Vianoce bez prísnych opatrení. No šlo by len o prvé kolo lockdownu, ak by nezabral, potom môže pokračovať. Návrh bude najprv diskutovať na koaličnej rade.

Zavedenie celoštátneho lockdownu pripúšťal už cez víkend premiér Heger. Zdôvodňoval to zhoršujúcou sa situáciou a ochranou nemocníc. „Oparenia, ktoré sme tento týždeň prijali, považujem za prísne, ale situáciu sledujeme. Ak sa to bude zhoršovať, budeme musieť ďalej opatrenia opäť sprísňovať. Nevidím zatiaľ reálne uvoľňovanie opatrení pre očkovaných," uviedol premiér Eduard Heger (Oľano) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Premiér aj v pondelok potvrdil, že intenzívne podporuje lockdown a nebude hazardovať s životmi občanov. „Premiér si uvedomuje, že je nutné situáciu riešiť okamžite aj preto, aby sme mali pokojnejšie Vianoce a mohli neskôr opatrenia uvoľňovať s ohľadom na blížiacu sa sezónu v cestovnom ruchu,“ uviedla jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.

S lockdownom môže prísť k opätovnému zavedeniu núdzového stavu. Minister vnútra Roman Mikulec (Oľano) potvrdil, že sú to témy, o ktorých sa hovorí. „Zavedenie tvrdého lockdownu je naďalej témou. Momentálne sú opatrenia nastavené tak, ako to bolo dohodnuté minulý týždeň, a je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že toto nie je len o tom, ako rozhodne vláda alebo konzílium odborníkov, ale o nás všetkých. Je to spoločná zodpovednosť," zdôraznil Mikulec.

