Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) pôvodne avizoval, že platy zdravotníkov by sa mohli vyriešiť do konca júna. Do stanoveného termínu to chcel stihnúť aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO). „LOZ žiadnu oficiálnu ponuku od vlády, čo sa týka miezd, dodnes nedostalo. Oficiálna ponuka vlády nie je ani pre sestry,“ podotkol ešte v stredu šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. V piatok sa situácia vyostrila a zástupcovia zdravotných sestier, záchranárov, medicínsko-technických pracovníkov aj fyzioterapeutov poslali vláde výzvu.

„Zdravotníckym pracovníkom už došla trpezlivosť a vyzývajú ministra zdravotníctva, predstaviteľov vlády a poslancov Národnej rady na bezodkladné predstavenie legislatívy navyšujúcej mzdy v čo najkratšom čase. Nevidíme zmysel a priestor na ďalšie formálne rokovania bez jasných záverov, ktoré vyzerajú len ako naťahovanie času. Rovnako nás nebaví prizerať sa na vnútorné politické spory, ktoré zatieňujú reálne problémy v našej krajine a v zdravotníctve,” odkázali Lengvarskému.

Zástupcovia zdravotníkov pripomenuli aj obdobie počas pandémie, kedy si mnohí z nich siahli na dno svojich síl. "Dočkali sa mimoriadnych príplatkov viazaných na počet pacientov v nemocniciach a ďakovných potleskov, čo ani zďaleka nezabránilo ich ďalšiemu odlivu. Súčasné mzdové koeficienty rastú neporovnateľne pomalšie ako inflácia, ktorú Národná banka Slovenska odhaduje v tomto a budúcom roku kumulatívne na úrovni 21,5 %, čo spôsobí výrazný pokles reálnych miezd zdravotníkov," píšu vo výzve.

