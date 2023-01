Aktuálne sú nedostatkovým tovarom najmä antibiotiká, lieky proti bolesti či zápalu a lieky určené pre najmenšie deti. „To znamená suspenzie, sirupy alebo čapíky," priblížila viceprezidentka Slovenskej lekárenskej komory Miroslava Snopková. Príčinou je zhoda viacerých okolností. „Na jednej strane je obdobie v roku, keď je najvyššia chorobnosť a prudko stúpajú respiračné ochorenia. Zároveň chýbajú niektoré liečivá, ktoré sa používajú na výrobu liekov," vysvetlila viceprezidentka. Okrem toho chýbajú výrobcom aj obaly ako papier či blistre. Na niektoré musia čakať mesiace.

Ukazuje sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Podľa šéfa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) Petra Potúčka jednou z „výhod“ nedostupnosti liekov je to, že si pacienti začali konečne uvedomovať, čo sú generiká. „Ide o zámenu predpísaného lieku za iný liek s rovnakou účinnou látkou. Pri mnohých liekoch, najmä na chronické ochorenia, sú k dispozícii viaceré liekové alternatívy od rôznych výrobcov. Generické lieky sú rovnocenné k takzvaným originálnym,” ozrejmil.

Ďalšou možnosťou pre pacientov je individuálna príprava liekov priamo v lekárni. Tá je však do veľkej miery limitovaná zákonom. „Lekárnici vedia priamo v lekárni vyrobiť napríklad paracetamolové čapíky alebo detské sirupy, no nemôžu ich dať pacientovi bez predpisu. Tu sa stretávame s tým, že lekárnik by aj chcel pomôcť pacientovi, no nemôže, lebo by tým porušil zákon,” vysvetlil Norbert Chano z lekárnickej komory.

