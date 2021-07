S príchodom leta volí mnoho ľudí stratégiu – idem chudnúť do plaviek. Je to však prospešné pre naše telo? Treba začať s diétou, keď nie sme so sebou spokojní pri pohľade do zrkadla? Najpálčivejšie otázky o chudnutí zodpovedali odborníci z Nemocnice AGEL Košice–Šaca – nutričná terapeutka Jana Parnicová a všeobecný lekár MUDr. Lukáš Olšavský.

Kedy je zdravé chudnúť?

Parnicová: Chudnúť je zdravé vtedy, ak nemá človek závažné zdravotné problémy, ak to dovoľuje jeho zdravotný stav. Dôležité je podotknúť, že každé chudnutie má byť „zdravé“, pri výrazne obéznych ľuďoch má chudnutie a nastavenie diétneho režimu prebiehať pod dohľadom lekára a nutričného terapeuta.

Je v poriadku začať diétu, keď nie sme so sebou spokojní pri pohľade do zrkadla?

Parnicová: Ak nie je človek spokojný s tým, ako vyzerá, je správne, ak sa rozhodne zmeniť a znížiť svoju váhu, prípadne samotný vzhľad. Samozrejme, často zníženie telesnej hmotnosti vedie aj k zlepšeniu zdravotného stavu.

Je lepšie chudnúť v lete alebo v zime?

MUDr. Olšavský: V celkovom ponímaní metabolizmu ľudského organizmu je ľudského telo nastavené ako ideálne časované hodinky. Tak, ako sa mení správanie organizmu cirkadiálne, teda v priebehu dňa, tak aj v priebehu ročných období. V lete náš metabolizmus spotrebuje energiu na potenie a teda ochladenie, v zime zase na zohriatie. Pre človeka je pokles vonkajšej teploty v zimných obdobiach rizikovejší z pohľadu poklesu imunity a náchylnosti na rôzne infekcie. Preto v tomto období by strava mala byť vyvážená, s dostatočným príjmom vitamínov a živín na budovanie imunity a držanie striktných diét sa neodporúča.

Ako sa vyhnúť tzv. jojo efektu – že rýchlo schudnem, no vzápätí naberiem ešte viac?

Parnicová: S príchodom leta volí veľa ľudí taktiku rýchleho chudnutia, ktoré veľakrát nie je zdravé a môže naopak spôsobiť zdravotné problémy. Nie som zástancom takéhoto chudnutia. Človek, ktorý sa rozhodne znížiť svoju telesnú hmotnosť, by mal v prvom rade poznať svoj zdravotný stav, stanoviť si nejaký cieľ, t. j. koľko kg by bolo optimálne schudnúť a s pomocou lekára a nutričného terapeuta si vytvoriť nutričný plán. Vhodné je zvoliť si správne stravovacie návyky, akýsi štýl, akým sa budem stravovať. Dôležité je stravu prijímať častejšie v menších dávkach, do jedálneho lístka zaradiť veľa čerstvej zeleniny a ovocia, dbať na optimálny pitný režim, vyvážený prísun makro a mikro nutrientov, dostatočný prísun vlákniny, zvoliť vhodnú technologickú prípravu jedál. Raňajky majú byť sýte – doplnené o čerstvú zeleninu, na desiatu je vhodné zvoliť ovocie, na obed sa pri redukčnej diéte nepodáva polievka, hlavné jedlo by malo pozostávať z bielkovinovej zložky, ako je napríklad chudé mäso alebo ryba, a prílohu, ako sú zemiaky či ryža, je vhodné nahradiť väčšou porciou čerstvej zeleniny napríklad vo forme šalátu. Na olovrant sa môžu zaradiť mliečne výrobky, ako sú napríklad jogurty. Večera má byť ľahká, taktiež by mala pozostávať z bielkovinovej zložky a čerstvej zeleniny. Vhodné sú aj zeleninové šaláty obohatené o kvalitný syr či rôzne druhy semiačok. Vhodným nastavením nutričného plánu sa predchádza tzv. jojo efektu, človek svoje stravovanie neberie ako prísnu diétu, berie ju ako niečo prirodzené a dôležité je, že pri takejto forme stravovania nepociťuje hlad. Znižovanie telesnej hmotnosti v letných mesiacoch býva ľahšie, pretože človek môže vplyvom vysokých teplôt menej pociťovať hlad a príjemné počasie ho láka byť viac na čerstvom vzduchu a venovať sa rôznym športovým aktivitám.

