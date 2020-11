Od pondelka 2. novembra od 5.00 h môžu prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia od vás pýtať doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Ak sa certifikátom nebudete vedieť preukázať, máte zákaz vstupu. To sú v skratke nové pravidlá Úradu verejného zdravotníctva.

Dubničanov bez testu však nechceli pustiť ani k lekárovi. „Vyšetrenie na ambulancii bude možné iba po preukázaní o negativite testu COVID-19 s výnimkou život ohrozujúcich stavov,“ písalo sa v ozname na dverách internej kliniky.

Keď sme volali do ambulancie, povedali nám, že odkaz je už dole a máme sa obrátiť na vedenie polikliniky. Sekretárka nám vysvetlila, že oznam vyvesili ešte minulý týždeň, no po tom, ako sa fotografia začala šíriť po internete, ho stiahli. „Hneď ráno sme to dali dole, už to tam nie je,“ povedala nám.

