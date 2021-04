Najväčšie rany utŕžilo slovenské hospodárstvo ešte počas prvej vlny, keď prísne opatrenia od marca na niekoľko týždňov či mesiacov paralyzovali celé odvetvia. S postupným uvoľňovaním obmedzení, najmä počas letných mesiacov, sa aj slovenská ekonomika opäť nadýchla. S príchodom jesene však nastúpila druhá vlna, ktorá mnohým firmám či živnostníkom opäť zobrala živobytie.

Pôvodné katastrofické scenáre o prepade ekonomiky o viac ako 13 % HDP sa našťastie nenaplnili. Pokles za minulý rok sa zastavil na 5,2 %. Treba zdôrazniť, že za každým percentom sú státisíce osudov bežných ľudí. „Na pandémiu vlani jednoznačne najviac doplatili firmy z tých odvetví, ktoré sa z krátkodobého hľadiska javia ako menej potrebné. Z dlhodobého hľadiska však ich nedostatok môže mať negatívny dosah na životnú úroveň či psychický stav obyvateľstva. Ide napríklad o reštaurácie, kaviarne, kultúrne či športové podujatia,“ konštatuje analytička WOOD & Company Eva Sadovská, ktorá zostavila rebríček „víťazov“ a „porazených“ koronakrízy.

Suverénne najhoršie skončili spoločnosti podnikajúce v cestovaní a turizme. Tržby v leteckej doprave sa medziročne prepadli až o 71,4 %, cestovné kancelárie a agentúry mali pokles obratu o 61,7 % a ubytovacie zariadenia ako hotely a penzióny sa museli vyrovnať s poklesom tržieb o 45,2 %. Pandémia dohnala mnohých k radikálnemu kroku. Slováci sa vo veľkom zbavujú nehnuteľností, s ktorými doteraz podnikali. Aktuálne je len na portáli Nehnuteľnosti.sk na predaj viac ako 450 penziónov či menších rodinných hotelov, čo je až o tretinu viac ako pred dvoma rokmi. „Ide najmä o menšie ubytovacie kapacity, rodinné penzióny a vily. Majitelia buď nezvládajú splácať úvery, prípadne sa rozhodli úplne odísť z tohto typu sektora. Cestovný ruch a počty prenocovaní sa za posledný rok prepadli na úroveň spred 20 rokov. Je to veľký výpadok a tí majitelia, ktorí nemali dostatočné finančné rezervy, sa preto dostali do problémov. Mnohí sa rozhodli, že už radšej ani neotvoria, lebo stratu, ktorú nabrali v posledných mesiacoch, budú splácať roky,” priblížil Michal Pružinský, analytik Nehnuteľnosti.sk.

Hoci vláda najnovšie ohlásila ďalšiu pomoc podnikateľom vo výške 120 miliónov eur a už budúci týždeň sa majú otvárať obchody aj služby, pre mnohých je neskoro. Príkladom sú aj manželia Martina a Jakub Jandíkovci, ktorí mali pred koronou síce malú, ale úspešnú kaviareň v Bratislave. „Čakali sme od novembra, či predsa len vláda neurobí niečo, čo by nás zachránilo, ale situácia sa len zhoršovala, už to bolo neúnosné. Hlavne finančne. Bavili sme sa aj s majiteľkami priestorov, ktoré sme mali v prenájme, ale nedopadlo to dobre, ani ony nedostali toľko peňazí, koľko chceli,“ opisuje Martina.

V kaviarni začali dokonca podávať obedy, ale na záchranu to nestačilo. Zamestnancov museli poprepúšťať, teraz si sami hľadajú novú prácu, aby všetko posplácali a dostali sa aspoň na nulu. „Išli sme do toho naplno. Podnikať teraz už nechceme,“ dodala s trpkosťou v hlase.

