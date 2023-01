KROK PO KROKU: Čo sa deje s vaším telom, keď zomriete? Krátko po úmrtí sa stane niečo zvláštne! ×

Aj keď z tejto predstavy mnohých zamrazí, určite už každému z nás napadlo: Čo sa stane s naším telom, keď zomrieme? So zaujímavou teóriou prišli americkí vedci. Podľa dát výskumníkov z New York University Langone School of Medicine vedomie človeku ostane aj chvíľu po tom, čo telo prestane žiť.