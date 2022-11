V stredu na to upozornil predseda Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady (NR) SR Peter Kremský. Predchádzajúca úprava zákona to umožňovala iba neregulovaným odberateľov so zmluvami platnými do konca tohto roka.

"Novela zákona tiež vďaka pozmeňujúcemu návrhu Lucie Drábikovej a Petra Kremského (obaja OĽANO) napráva situáciu, keď mnohé bytové domy s vlastnou kotolňou si nemohli uplatniť právo na regulovanú cenu na rok 2023. Nemohli tak využiť opatrenie štátu zavedené ešte na jar tohto roka proti vysokým cenám energií, ktoré platilo len pre neregulovaných odberateľov so zmluvami uzatvorenými do 31. decembra 2022," uviedol Kremský.

Novela umožňuje odberateľom vstúpiť do režimu regulovaných cien ešte do konca novembra 2022. "Budú sa však musieť poponáhľať, po zverejnení v zbierke zákonov majú do konca termínu len pár dní. Právo na dodávku elektriny alebo plynu za regulovanú cenu pre rok 2023 si môžu uplatniť priamo u svojho dodávateľa, aj keď ich zmluva presahuje dátum 31. decembra 2022," priblížila poslankyňa Drábiková.