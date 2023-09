Krásna MISS SLOVENSKO Daniela Vojtasová si dopriala darček, aký by si zaslúžila každá žena

Mohli by ste si tipnúť aj sto vecí, aký to bol darček, ale trúfame si povedať, že by ste neuhádli. Pôvabná Daniela zvíťazila v prestížnej súťaži krásy, ale svoj titul chce využiť najmä na to, aby inšpirovala ďalšie ženy. A tak si dopriala na narodeniny niečo, o čom premýšľala už dlho.