Očkovanie vo veľkom sa rozbehlo. Na jeho priebeh sme sa boli pozrieť na Národný futbalový štadión. Všetko fungovalo perfektne, no žiaľ zaočkovať sa nepodarilo toľko ľudí, koľko bolo vakcín. Krajský lekár Tomáš Szalay vysvetľuje, čo sa stalo!

Namiesto divákov vítali cez víkend naše štadióny záujemcov o očkovanie! A tí si pochvaľovali, že organizácia samospráv fungovala ako švajčiarske hodinky. Žiaľ, nepodarilo sa zaočkovať toľko ľudí, koľko vakcín bolo prichystaných. Všetkým sa totiž nedalo prihlásiť, systém registroval aj iné vekové kategórie, pre aké bolo víkendové očkovanie určené. Samosprávy si však poradili. Vakcínu dali aj ťažko zdravotne chorým zo zoznamu náhradníkov.

Samosprávy to zvládli lepšie ako štát! Kým počas týždňa všetci nadávali na kolabujúci objednávací systém, očkovanie bolo pripravené výborne. Podľa pani Želmíry (68), ktorá prišla na Národný futbalový štadión v Bratislave, to zvládli na jednotku. „Išla som dobrovoľne aj preto, že ešte robím v škole pre nepočujúcich. Pre istotu som šla, veď človek nikdy nevie, máme deti z celého Slovenska,“ povedala. Na očkovanie ju prihlásila 11-ročná vnučka. „Nepodarilo sa to ani zaťovi, ktorý je počítačový expert, ale malá Esterka bola veľmi šikovná,“ dodala. Z nežiaducich účinkov ani z podozrení okolo vakcíny AstraZeneca si ťažkú hlavu nerobí. Očkovanie berie ako jedinú účinnú prevenciu v čase pandémie.

Chválou nešetrili ani ďalší. „Bola som dnes s mamou a normálne sa z toho ešte stále spamätávam... tak dokonale zorganizované niečo som na Slovensku už dlho nevidela,“ povedala Bratislavčanka Tina Slováková.

Lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay nám potvrdil, že veľkokapacitné očkovacie centrum na Národnom futbalovom štadióne pripravovali dva týždne. Odskúšali ho na pilotnom projekte v mestskej časti Karlova Ves. „Funguje to bezchybne. Registrátori, navigátori, lekári, sestry, záchranári aj tí očkovanci, všetci sú úžasní. Jediné, čo nás mrzí, že počet očkovancov, ktorí k nám idú cez štátny objednávkový systém, nie je taký, aký by sme si želali. Naša kapacita je väčšia,“ zhodnotil. Denne by dokázali zaočkovať 2 000 až 2 500 ľudí.

Chyba teda opäť nastala na strane štátu, ľuďom sa nepodarilo prihlásiť. V systéme neotvorili termíny pre toľko ľudí, koľkí by mohli reálne dostať vakcínu. Vyskytli sa aj ďalšie problémy. „Žiaľ, stala sa chybička a boli naobjednávaní ľudia starší ako 70 rokov, ktorých potom museli preobjednávať,“ vysvetlil krajský lekár. Cez víkend totiž očkovali najmä vekovú skupinu od 60 do 70 rokov, pre ktorých je určená vakcína AstraZeneca. Starším ľuďom sa podávajú vakcíny Pfizer alebo Moderna.

Bratislavská župa sa však pripravila aj na takúto situáciu. Vytvorila zoznamy náhradníkov spomedzi pacientov s vážnymi zdravotnými problémami. „Pozývali sme konkrétnych ľudí spomedzi muskulárnych dystrofikov, spomedzi pacientov so sklerózou multiplex. Budúci víkend máme takto objednaných ľudí s onkohematologickými ochoreniami,“ vymenoval Szalay.

Chválou na organizáciu očkovania nešetrili ani v iných mestách. Podľa ohlasov na sociálnych sieťach si samosprávy perfektne poradili aj v Žiline, Košiciach, Brezne či Prešove.

Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje, že technické problémy by sa mali skončiť od pondelka 15. marca. Začne fungovať aplikácia Čakáreň, kde sa človek prihlási raz a bude čakať na voľný termín.