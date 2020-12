Zásah polície v sídle Penty bol podľa Krajčího potvrdením toho, že trh zdravotníctva na Slovensku bol veľmi deformovaný oligarchami, ktorí podnikajú v zdravotníctve na Slovensku a ktorí sa znížili k praktikám korupcie a spolupracovali s vysokými štátnymi predstaviteľmi pre biznis v zdravotníctve.

„Úkony, ktoré boli včera realizované voči Jaroslavovi Haščákovi, nijako nesúvisia s aktivitami a podnikaním skupiny Penta v zdravotníctve a netýkajú sa žiadnej firmy či zdravotníckeho zariadenia, ktoré patria do skupiny Penta. Výroky ministra Krajčího preto považujeme za demagogické a neopodstatnené," zdôraznila spoločnosť.

Poukázala na to, že za poslednú dekádu do nemocníc investovala stovky miliónov eur. Peniaze podľa spoločnosti išli do obnovy budov, do nových prístrojov či do inovácií v liečbe. „Dobrým príkladom je nová nemocnica v Michalovciach, vôbec prvá postavená všeobecná nemocnica na Slovensku po 30 rokoch. Ak do tejto sumy zarátame aj výstavbu najmodernejšej nemocnice v Bratislave, tak do roku 2023 Penta preinvestuje do slovenského zdravotníctva takmer pol miliardy eur," doplnila Vargová.

Dodala, že zdravotnícke spoločnosti Penty na Slovensku zamestnávajú viac ako 11-tisíc ľudí. Ročne v nich poskytnú starostlivosť viac ako piatim miliónom pacientov. „Tisíce lekárov a sestier v našich zariadeniach každodenne zachraňujú životy pacientov aj vďaka našim investíciám," uzavrela.