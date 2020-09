Novou zbraňou v boji s pandémiou by mohli byť rýchlotesty. Sú desaťkrát lacnejšie a infikovaného zistia už za pár minút. Slovensko má momentálne kapacitu otestovať sedem a pol tisíc ľudí denne. Síce sme tento limit ešte nedosiahli, no každý týždeň pribudne 20 percent nakazených.

Je teda len otázkou času, kedy nebudeme stíhať vyhľadávať nové prípady. To by mohlo spôsobiť nekontrolované šírenie nákazy, čo by si vyžiadalo životy, ale aj zatváranie škôl, úradov či firiem, kde sa vyskytnú pacienti s COVID-19.

Pomôcť by mohli nové rýchlotesty, ktoré sú veľmi presné a výsledok ukážu za pár minút. Vláda tento týždeň rozhodla o nákupe 500-tisíc kusov v zrýchlenom režime. Premiér Igor Matovič chce, aby sa popri približne 6-tisíc štandardných PCR testoch, robilo aj 30-tisíc rýchlotestov denne.

Antigénové testy označil za dramaticky lacnejšiu a spoľahlivú alternatívu. „Veľmi efektívnym a rýchlym spôsobom vie zistiť, kto je nebezpečný pre svoje okolie,"vysvetlil premiér. Hovorí, že PCR testami často odstavia mimo práce ľudí, ktorí už nie sú nebezpeční pre svoje okolie. Používať by ich mohli v nemocniciach, domovoch dôchodcov, na hraniciach či pri testovaní ľudí v kritickej infraštruktúre.

„Citlivosť týchto testov je 97 až 98 percent zo štandardných PCR testov, takže sa dajú veľmi kvalitne použiť pri záchyte chorých ľudí,"vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ich výhodou je najmä rýchlosť. Pacienta s koronavírusom odhalia už za 15 minút.

„Odoberie sa klasický výter z nosohltanu, dá sa to do roztoku, zamieša sa to tam a kvapne na latexovú doštičku ako pri tehotenskom teste,“ vysvetlil infektológ Pavol Jarčuška. V tele zisťujú priamo vírus, nie protilátky. Dokážu teda na mieste zistiť, či je testovaný nakazený koronavírusom a pre svoje okolie môže byť infekčný. „Mohli by byť významným benefitom do budúcna,“ potvrdil hlavný hygienik Ján Mikas.

Využívať by ho mohli napríklad chirurgovia pred operáciami. „Určite aj pri spoločenských udalostiach v budúcnosti sa budú niektorí ľudia testovať rýchlotestami,“doplnil Jarčuška. Ľudia, ktorým vyjdú pozitívne výsledky na COVID-19, podstúpia ešte doplňujúce PCR testy.

Predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Ján Rudolf povedal, že jeho úrad má skúsenosti s distribúciou zdravotníckych pomôcok pre kľúčové orgány a môže nakupovať tovar priamo. S nákupom má začať okamžite. „Verím, že ak sú firmy pripravené zásobovať nás, tak behom týždňa, do desiatich dní, by tá distribúcia mohla byť a tie testy by mohli byť u konečných používateľov,“ uviedol. Cena jedného by mala byť najviac desať eur.