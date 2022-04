Kabinet Eduarda Hegera (OĽaNO) po mesiacoch zdražovania konečne predstavil plán, ktorým chce pomôcť slovenským domácnostiam so zdražovaním. Vláda rozdá peniaze na ruku a plánuje aj systémové zmeny. Pomoc sa však nedostane každému. Pozrite, koľko to vychádza vám.

Vláda chce na pomoc ľuďom so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše 1 miliardy eur. „V rámci pomoci pre obyvateľov na boj s infláciou predstavujeme jednorazové aj systémové opatrenia. Ide o jednorazový prídavok na dieťa, uvedenie jednorazového príspevku pre skupiny ľudí najviac ohrozené infláciou. Taktiež zvyšujeme daňový bonus," priblížil Heger na tlačovej konferencii.

Hlavná pomoc pôjde rodinám s deťmi, keďže tie sú v očiach vlády najohrozenejšou skupinou. Jednorazový príspevok 100 eur na dieťa dostane každá rodina, ktorá má nárok na prídavok na dieťa. Týka sa to teda ešte aj detí, ktoré chodia na vysokú školu. Spolu ide o 1,1 milióna detí a 660-tisíc rodičov. Rodičia dostanú príspevok v podobe zvýšeného prídavku na dieťa.

Jednorazové 100-eurové príspevky dostanú aj domácnosti v hmotnej núdzi, náhradní rodičia, opatrovatelia a osobní asistenti zdravotne ťažko postihnutých osôb, a seniori nad 62 rokov (vrátane), ktorým nevznikol nárok na dôchodok.

Zvýšené výdavky štátu na pomoc ľuďom so zdražovaním by malo z veľkej časti zaplatiť zvýšenie daní pre 100 mimoriadne bohatých firiem. Zvyšovanie by sa naopak nemalo dotknúť dane z pridanej hodnoty (DPH), ani dane z príjmu zamestnancov či živnostníkov. Potvrdil to minister financií Igor Matovič (OĽANO). „Bude sa to týkať približne 100 firiem, veľmi bohatých firiem. Bežný človek môže žiť v kľude a keď je to rodina s deťmi, ktoré ešte neskončili vysokú školu, môže sa tešiť na pomoc,“ povedal Matovič.

