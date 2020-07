Komáre tento rok opäť útočia. Vo viacerých oblastiach Slovenska sa premnožili a cicajú krv jedna radosť. Najmä ľudia s jednou krvnou skupinou by si mali dávať pozor! Komárom chutia najviac a tak si aj najčastejšie odnášajú nepríjemné štípance.

Protivné bzučanie a štípance, ktoré svrbia. Komáre vedia poriadne znepríjemniť letné dni. Mnohí prázdninujú pri vode, čo je doslova raj pre týchto krvilačníkov.

Možno aj vy máte skúsenosť, že na niektorých ľudí sadajú viac ako na iných. Podľa farmaceutky Henriety Tvaruškovej z lekární Dr.Max je to tak. „Je známe, že komáre milujú najmä mužov, obéznejšie osoby a ľudí s krvnou skupinou 0,“ hovorí pre portál webnoviny.sk.

Komáre milujú ľudí, ktorí vydychujú veľa oxidu uhličitého. Pozor by si preto mali dávať aj vysokí a veľkí ľudia. Majú zväčša väčší objem pľúc, preto vdychujú a vydychujú viac vzduchu.

Komáre najviac útočia ráno (hodinu pred a hodinu po východe slnka) a večer (hodinu pred a hodinu po západe slnka). V lesoch a pri zamračenej oblohe napádajú ľudí a zvieratá v priebehu celého dňa.

„Veľké množstvo bodnutí vyvoláva u ľudí nervozitu, zníženie sústredenosti, nepozornosť, nespavosť, podráždenosť a iné,“upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva. Bodnutie komárom vyvoláva imunitnú reakciu, ktorú vnímame ako bolesť, pálenie, svrbenie, sčervenanie a opuch. Len v málo prípadoch sa môže zmeniť až na alergickú reakciu.

Voči krv sajúcim beštiám je najlepšia osobná chemická ochrana, teda používanie repelentov. Aj tu však treba byť opatrní. Môže totiž dráždiť oči aj pokožku.

„Repelenty si treba vyberať podľa účinnej látky, ale aj podľa toho, či je určený na ochranu detí, alebo dospelých. V dnešnej dobe je už veľký výber chemických látok a výrobkov s týmito vlastnosťami, všetko o ich použití je v návode, ktorý si je potrebné dôkladne preštudovať,“ upozorňujú epidemiológovia.

Polročné deti by s nimi vôbec nemali prísť do kontaktu, deti, tehotné, dojčiace ženy aj citlivé osoby by ho nemali používať často, prípadne len na odev a nie na pokožku.

