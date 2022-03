Za poklesom ruských platov je hlavne pád rubľa, ktorého hodnota je dnes výrazne nižšia ako pred vojnou. Ruské finančné trhy sa po uvalených sankciách dostali do chaosu. Burza cenných papierov zostáva zatvorená a jej otvorenie by mohlo hodnotu rubľa ešte viac prehĺbiť. To všetko sú zlé správy pre zamestnancov v Rusku.

Rusi, ktorí by si svoju výplatu v rubľoch chceli zameniť na eurá, by dnes dostali o zhruba štvrtinu menej ako pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Ukázala to analýza medzinárodného portálu Paylab.com, ktorý sleduje priemerné platy v rôznych štátoch sveta. Portál patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

Priemerný plat ruského výrobného operátora predstavoval ešte 20. februára 367 eur v hrubom. Po začatí vojny sa jeho hodnota prepadla takmer o 100 eur. „Keď sme priemerný plat ruského operátora v rubľoch zmenili na eurá 14. marca, dostali sme sa k hodnote iba 270 eur v hrubom,“ priblížila hovorkyňa Profesie Nikola Richterová. V porovnaní so slovenskými operátormi výroby, ktorí zarábajú v priemere 1144 eur, sú platy ich ruských kolegov až štyrikrát nižšie.

Nízke priemerné platy a následný obrovský prepad rubľa Rusom do budúcna výrazne komplikujú možnosti na zahraničné nákupy, cestovanie mimo krajiny alebo vyhliadky na štúdium v zahraničí.

Oproti obdobiu pred vojnou na Ukrajine si pohoršili aj naši susedia z krajín Vyšehradskej štvorky. Najviac stratili Maďari, najmenej Česi.

Prečítajte si tiež: