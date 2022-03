Z pandémie do vojny na Ukrajine. Týmito slovami predstavil štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek aktuálnu ekonomickú predpoveď pre Slovensko. Rizík, a to predovšetkým negatívnych, je podľa neho toľko, že sa ani nedajú všetky vymenovať. Vojna a sankcie stopli vývoz mnohých našich firiem nielen do Ruska a Ukrajiny, ale aj do Bieloruska. Spomaľuje sa aj ekonomický rast našich obchodných partnerov. V dôsledku toho slovenská ekonomika porastie namiesto očakávaných 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) len o 2,1 %. „Veríme, že časť výpadku sa exportérom podarí nahradiť inými trhmi, no nebude to zo dňa na deň,“ vyjadril sa Klimek.



Priemyselná výroba už teraz pociťuje nedostatok niektorých súčiastok a tento stav bude pretrvávať minimálne do polovice tohto roka. Analytici očakávajú, že zamestnanosť porastie iba mierne.

Výpadok exportu, problémy v dodávateľských reťazcoch a obrovská neistota na trhoch budú mať za následok ďalší rast cien. Hlavným ťahúňom zdražovania sú ceny energií, hlavne plynu a elektriny. Tie boli vysoké už pred vojnou, po vypuknutí invázie vyleteli ešte viac.



Ďalšie zdražovanie energií pocítia najmä firmy, keďže domácnosti majú ceny energií regulované. Vysoké ceny energií sa však pretavia aj do zvyšovania cien spotrebiteľských tovarov a služieb, čo bude znižovať spotrebu domácností. Inštitút finančnej politiky odhaduje, že tohtoročná inflácia bude 8,5 percenta, budúci rok 6,5 percenta. „Tá inflácia tu bude a my sa môžeme snažiť stlmiť dopady na rizikové časti obyvateľstva, ale nevieme ju nijakým spôsobom vymazať. To nie je v rukách žiadnej vlády, aby vedela ovplyvniť ceny energií do tej miery, aby sme ich necítili,“ priblížil šéf IFP Juraj Valachy.



S vyššou infláciou porastú aj platy, no na zdražovanie to stačiť nebude. Rast miezd analytici očakávajú na úrovni okolo 7 percent.



Čítajte na ďalšej strane: O akú sumu budeme chudobnejší >>