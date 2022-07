„Príjem býva väčšinou vyšší ako výdavky, preto je pri stanovení výšky finančnej rezervy potrebné orientovať sa práve na mínusové položky. Veď pri výpadku príjmu nie je potrebné pokračovať v sporení, ale dôležité je nevymeškať povinné platby,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Stratený príjem je, samozrejme, dôležité čo najrýchlejšie nahradiť novým. Ako dlho to trvá? Ako u koho. „Do hry vstupuje vek, kvalifikácia, región, obdobie straty príjmu či ochota hľadať,“ pripomína analytik. Presné štatistiky trvania hľadania zamestnania nie sú. Niekto si hľadá nové miesto už počas výpovednej lehoty, niekto ho má isté ešte predtým. Hrubý odhad z roku 2016 hovorí, že tri štvrtiny hľadajúcich sú úspešní do troch mesiacov. Okrem individuálnych charakteristík uchádzača však do hry vstupuje aj ekonomická situácia v krajine.

