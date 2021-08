Kým ešte donedávna sme odhadovali, že potrebujeme zaočkovať okolo 60 percent populácie, po nástupe delta variantu sa latka zvýšila na 80 percent, no a najnovšie ministerstvo zdravotníctva hovorí už o potrebe zaočkovať 85 percent populácie na dosiahnutie kolektívnej imunity. „Chýbajúci počet k dosiahnutiu 85 % zaočkovanosti je 2 646 571 ľudí,” uvádza rezort na stránke Slovensko proti covidu.

Štát skúša motivovať ľudí na očkovanie viacerými nástrojmi - od lotérie cez očkovanie bez registrácie, až po podmienenie stretnutia sa s pápežom len pre zaočkovaných. Tieto kroky však zatiaľ nepriniesli želané ovocie. Hoci minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) tvrdí, že povinné očkovanie nebude, aktuálne sa aj vo vláde začína skloňovať, či by predsa len nemalo byť povinné – keď už nie plošne, tak aspoň pre vybrané skupiny obyvateľstva.

Už dnes sa to týka napríklad vojakov, ktorí idú na misie. „Každý vojak, ktorý odchádza do operácií a misií, musí už dnes povinne podstúpiť očkovaciu schému," potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Pri pohľade na žalostné dáta zaočkovanosti volajú po povinnej vakcinácii aj lekári. „Keď vychádzame zo skúsenosti druhej vlny pandémie koronavírusu, koľko ľudí zomrelo a aký devastujúci vplyv to malo na nemocnice a ekonomiku, najviac by sme privítali, keby všetci ľudia boli zaočkovaní. Chápeme však, že to nie je možné, keďže nie je spoločenský a politický konsenzus v tejto veci. Vzhľadom na uvedené by podľa môjho názoru bolo vhodné, aby povinnosť bola daná pre pracovníkov v zdravotníctve, sociálnych zariadeniach a v silových zložkách t. j. v armáde, polícii a u hasičov,“ povedal prezident Asociácií nemocníc Slovenska Marián Petko.

Anketa Boli by ste za povinné očkovanie na Slovensku? Áno, je to jediná možnosť, ako dosiahnuť kolektívnu imunitu 23% Áno, ale iba pre niektoré skupiny ľudí 3% Nie, malo by to byť každého slobodné rozhodnutie 74% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Takýto druh povinného očkovania vítajú aj zamestnávatelia. „Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR dôveruje slovenským a svetovým vedcom a jednoznačne podporuje vakcináciu, nakoľko si myslíme, že je to momentálne jediný spôsob, ako sa vyhnúť ďalším lockdownom a zatváraniu ekonomiky. Zdá sa, že spoliehať sa na zdravý úsudok ľudí nestačí. Dôvera ľudí na očkovanie nezafungovala. Sme za to, že pre určité profesie ako napríklad pracovníkov v prvej línii, kritickej infraštruktúre a pod. je na mieste, aby bolo očkovanie povinné,“ uvádzajú. Tiež apelujú na vládu, aby ľudí viac motivovala. „Bolo by vítané, keby štát výraznejšie motivoval na očkovanie, prípadne podporil priamo zamestnávateľov, ktorí svojou angažovanosťou robia službu celej spoločnosti. Nakoľko očkovanie je zatiaľ dobrovoľné, zamestnávateľ nemôže svojim zamestnancom vakcináciu prikázať, môže ich však motivovať. Najčastejšie ponúkaným benefitom je voľno navyše v deň očkovania, ďalšie mimoriadne odmeny sa však už odlišujú od finančnej kondície firmy,“ tvrdí asociácia zamestnávateľov.

