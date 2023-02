Kofila mieri do nového storočia v nových originálnych obaloch! Príbeh tejto maškrty sa začal písať už v roku 1923 a za ten čas si ju obľúbili celé generácie Čechov aj Slovákov. Známa nie je iba svojou chuťou, ale aj žltým obalom. V závode sa však už teraz nachádzajú tyčinky v novom šate, ktoré k 100. výročiu navrhli študenti v Zlíne. Ako to vyzerá v závode, v ktorom čokoláda rozvoniava na každom kroku?

Všade, kam sa pozriete, čokoláda! Presne tak to vyzeralo v olomouckom závode Nestlé Zora, v ktorom sme sa pozreli na to, ako sa obľúbená tyčinka vyrába. Po všetkých bezpečnostných a hygienických inštrukciách sme sa vybrali do samotnej výrobne, po ktorej nás sprevádzala produktová manažérka Lenka Hřivnová.

„Je to veľmi jednoduchá výroba, skladá sa z troch krokov. Najskôr sa čokoládová hmota naleje do polykarbónových foriem. Nadávkuje sa každá dutinka, forma sa potom otočí a čokoláda zostane iba na spodku,“ opisuje nám Lenka proces výroby počas toho, ako sa prechádzame pomedzi veľké stroje, ktoré dávkujú čokoládu do foriem. „Formu s čokoládou na spodku vychladíme. Potom do nej nalejeme náplň, ktorú si sami vyrábame. Tá sa schladí a na samotný vrch nadávkujeme záter, čo je vytemperovaná mliečna čokoláda,“ opisujú druhý a tretí krok.

Hotové tyčinky sa potom vyklopia na pás k jednotlivým baliacim zariadeniam a kartonéru. Ako sme sa dozvedeli, kompletná výroba jednej tyčinky trvá hodinu a za jednu hodinu vyrobia v závode približne 1 500 kíl už hotovej tyčinky.

V závode sme sa stretli aj s výhercami súťaže o najlepší dizajn obalu tyčinky Kofila. Dizajnová edícia vznikla v spolupráci s ateliérom Grafického dizajnu Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Študenti zlínskej univerzity navrhli takmer 80 unikátnych dizajnov, z ktorých bolo vybraných 7 najzaujímavejších, spĺňajúcich stanovené kritériá. Najlepšie dizajny vybrala odborná porota.

Článok pokračuje na druhej strane >>>