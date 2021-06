Rýchly priebeh otepľovania v tohtoročnom júni spôsobil, že iba po niekoľkých dňoch od začiatku výskytu tropických dní, dosiahla teplota vzduchu na najteplejších miestach Slovenska už na začiatku tretieho júnového víkendu hodnoty aspoň 34 °C. „Nie je celkom bežné, aby sa to stalo takto skoro, na začiatku leta," konštatuje SHMÚ v hodnotení predchádzajúceho týždňa.

Zdá sa však, že to najhoršie nás ešte len čaká tento týždeň vo štvrtok. SHMÚ na tento deň predpovdá teploty od 32 °C vyššie, aj na Kysuciach, Orave a pod Tatrami má byť okolo 30 °C. Najhoršie to bude v nížinách, kde by mohli teploty vystúpiť až na 39 °C. „Aj keby tých 39 nebolo, v štvrtok nás asi čaká veľmi horúci deň," komentuje to meteorológ SHMÚ Jozef Pecho.

Meteorológovia už dnes varujú pred búrkami s krúpami, ktoré môžu byť sprevádzané silný nárazom vetrom s rýchlosťou 65 - 85 km/h a lejakmi s úhrnmi zrážok 20 až 40 mm. Upozornenie platí pre oblasti severozápadného, severného, stredného a východného Slovenska. Búrky môžu prísť od 13.00 h, varovanie pred nimi platí do 22.00 h.

