Počasie si u nás v posledných dňoch robí, čo sa mu zachce. Najprv sme tu mali búrky v zime a teraz víchrica. Čo sa to s počasím deje?

- V nedeľu 30. januára 2022 boli zaznamenané mimoriadne vysoké hodnoty rýchlosti vetra. Teraz boli tlakové níže veľmi aktívne a rozdiel medzi tlakom vzduchu západne od Britských ostrovov a tlakom vzduchu niekde v oblasti Pobaltia spôsobil, že predovšetkým v oblastiach, ako sú Severné more, Nemecko, južná Škandinávia, západné a severozápadné Poľsko, ale čiastočne aj Česká republika, boli zaznamenané najvyššie rýchlosti vetra. A potom ďalej do vnútrozemia Európy už rýchlosti neboli také vysoké ako v spomínaných regiónoch, ale aj tam vietor stále dosahoval vysoké hodnoty, ktoré napríklad spôsobovali problémy u nás a niekde spôsobovali aj škody.

AKÚ SPÚŠŤ PO SEBE VÍCHRICA NA SLOVENSKU ZANECHALA? FOTKY POZRITE V »GALÉRII«

Zažili sme víchricu alebo dokonca orkán?

- U nás to bola silná víchrica. Neboli to také rýchlosti vetra, aké boli napríklad na severe Nemecka.

Môže sa víchrica opakovať?

- Charakter počasia bude dosť podobný tomu, ako to bolo v predchádzajúcich dňoch. Vietor však už nebude dosahovať také hodnoty, ako napríklad v nedeľu. Ale stále treba aj v nasledujúcich dňoch počítať s tým, že vietor fúkať bude, ale nemal by to byť taký nebezpečný vietor, aký bol v nedeľu.

Bude takýchto extrémov počasia pribúdať? Ako často môžeme také víchrice očakávať?

- Nedá sa nejako špecifikovať, že budú napríklad každý mesiac, každé dva mesiace, ale z tých skúseností, ktoré máme, vyplýva, že situácie, keď sa u nás vyskytuje silný vietor, pribúdajú a nemusí to byť iba západný, severozápadný vietor, ale môže to byť napríklad aj južný vietor alebo juhovýchodný vietor. A keď si to zoberieme v nejakej následnosti posledných rokov, tak napríklad v roku 2019 bol veľmi veterný marec. V roku 2020 bol takým veterným mesiacom február. A v tomto roku sa január začal veľmi turbulentne. Uvidíme, aký bude ďalší vývoj.

ROZHOVOR S KLIMATOLÓGOM PAVELOM FAŠKOM SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU:

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: BUDE VETERNÝ AJ FEBRUÁR? AKO ČASTO SA U NÁS VÍCHRICE BUDÚ OPAKOVAŤ? JE MOŽNÉ, ŽE JAR A JESEŇ ZANIKNÚ? »»»