Nebezpečný drobný parazit, ktorý cicia krv a prenáša ochorenia, ktoré môžu v krajnom prípade spôsobiť aj smrť človeka! Kliešťová encefalitída je na Slovensku dlhodobým problémom, čo si všimla aj Svetová zdravotnícka organizácia. Tá vo svojej analýze hovorí, že Slovensko je veľmi dobre známe týmto ochorením.

Zlou správou je, že kliešťov by mohlo byť tento rok viac, pretože im praje vlhké počasie. „Najväčším súčasným nepriateľom kliešťov je sucho a vysoké letné teploty nad 30 stupňov Celzia, keď masívne hynú. Ak ešte platí pranostika o Medardovej kvapke, tak 8. jún nám povie, ako to bude s kliešťami cez leto a počas tohtoročnej jeseni. Ak zaprší, kliešťová sezóna, ktorá teraz v máji a júni dosahuje svoj ročný vrchol, sa predĺži do polovice júla,” hovorí pre Plus JEDEN DEŇ Branislav Peťko z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) však bude počasie kliešťom priať až do konca týždňa. Na väčšine územia má totiž pršať a teploty neprekročia hranicu 16 stupňov.

Ak sa však počasie zmení, kliešte zalezú do zeme. „Ak prídu horúčavy skôr, veľká časť cez leto uhynie a len malá časť sa ešte preberie v septembri a októbri. Takto to býva ostatné roky. Kliešte na juhu ubúdajú, v horách pribúdajú, dokonca už sú aj v nadmorských výškach 1 200 až 1 300 metrov. To bude aj v tomto roku,” hovorí Peťko. Veľký pozor si preto treba dávať nielen počas prechádzky v lese, ale aj na turistike. Kliešť na vás môže dokonca číhať aj na cintoríne, preto treba myslieť aj na správne oblečenie.

Kliešte sa na našom území nachádzajú na miestach, kde majú dostatočnú vlhkosť, a to najmä vo vyšších trávnatých porastoch. „Ak sa človek, prípadne aj so psom, vyberie do takýchto oblastí v období aktivity kliešťov, je dôležité, aby si zobral vhodné oblečenie – svetlé, na ktorom je možné kliešte ľahšie nájsť. Odporúčajú sa dlhé rukávy a dlhé nohavice, ktoré sa zasunú do ponožiek. Existujú aj „protikliešťové“ ponožky a návleky, ktoré sú vyrobené zo špeciálnej tkaniny ktorá je napustená repelentnou látkou," vysvetľuje odborníčka na kliešte Mária Kazimírová z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied.

Kliešte dostávajú pacientov do nemocníc. Článok pokračuje na druhej strane >>>