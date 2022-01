Minister Milan Krajniak (Sme rodina) chce dôchodkový systém zmeniť tak, že časť odvodov, ktoré dnes pracujúci platia štátu, by posielali priamo na penzie svojich rodičov. Senior by si tak pri priemernom plate dieťaťa polepšil o 30 eur mesačne, ale pri veľmi dobre zarábajúcich deťoch to môže byť aj viac ako 200 eur.

Šéf rezortu práce by chcel rodičovský bonus zaviesť do praxe už od budúceho roka. Tento týždeň ukázal, ako chce zaplátať dieru, ktorá by v štátnej kase pre chýbajúce odvody vznikla. Financovať to chce z piatich položiek. Spolieha sa hlavne na zdroje Sociálnej poisťovne - vyšší výber poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva a úspory Sociálnej poisťovne. Vyššie príjmy majú byť aj z výberu dane z pridanej hodnoty. Ušetrí sa na dôchodkoch, keďže v dôsledku pandémie zomrelo veľa penzistov, a príjmy navyše bude mať štát aj zo zavedenia odvodov z 13. a 14. platov. Okrem toho Krajniak hovorí aj o rezerve – oddlžení nemocníc, vďaka ktorému nemocnice splatia dlhy Sociálnej poisťovni. Spolu minister ráta so sumou 758 miliónov eur.

Ako prvá sa ozvala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá vláde nastavuje zrkadlo v oblasti hospodárenia. Podľa nej bonus nebude možné financovať tak, ako to plánuje minister Krajniak. „Zdroje, ktorými má byť financovaný rodičovský bonus, už majú iné určenie v rozpočte verejnej správy,“ konštatovala rada.

Strážcovia štátnej kasy dodali, že verejné financie Slovenska sú už teraz v pásme vysokého rizika a náš dôchodkový systém by ostal dlhodobo neudržateľný, aj keby sa prijala komplexná dôchodková reforma vrátane naviazania dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života. „To len podčiarkuje, že v súčasnosti by sa zodpovedne hospodáriaca vláda mala vyhýbať prijímaniu opatrení, ktoré prispievajú k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti,“ dodala rada.

