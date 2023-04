V kalendároch má pribudnúť nový sviatok: Môžeme sa tešiť na deň voľna? ×

Do zoznamu štátnych sviatkov by mohol pribudnúť 25. marec ako Deň zápasu za ľudské práva. Pripomínať má výročie sviečkovej manifestácie. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci OĽaNO.