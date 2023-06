Kým do konca júna je suma životného minima 234,42 eura, od júla vzrastie o 14,7 percenta a bude 268,88 eura.



Už od júla tak dostanú viac peňazí ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré poberajú napríklad príspevok na prepravu či diétne stravovanie.



Dobrá správa čaká aj seniorov, ktorí dostávajú penzijné minimum. „Výška minimálneho dôchodku sa naviaže na sumu životného minima. O prepočet dôchodkov netreba žiadať, urobíme tak automaticky a dôchodcovia, ktorých sa zmena týka, dostanú rozhodnutia o zvýšení koncom júna a v júli,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia je po novom stanovená na 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Za 30 odpracovaných rokov tak bude penzista dostávať namiesto 334,30 eura po novom 365,70 eura.



Vyššia „hranica chudoby" však nepoteší tých, ktorí chcú žiadať o predčasnú penziu. Kým do konca júna im na jej priznanie stačilo dosiahnuť minimálnu sumu 375,10 eura, od júla to už bude 430,30 eura. Ak im Sociálna poisťovňa vypočíta nižšiu sumu, do penzie sa nedostanú.



Od súm životného minima sa odvíja aj rodičovský príspevok. Ten sa za normálnych okolností zvyšuje až od januára, tentoraz však poslanci rozhodli o tom, že porastie už od augusta. Jeho výška sa tak zvýši z 301 na 345,20 eura, ak matka pred narodením dieťaťa nepracovala. Ak dostávala materské, suma rodičovského príspevku porastie zo 412,60 na 473,30 eura.

