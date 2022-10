Obmedzte používanie platobnej karty

Určite to mnohí veľmi dobre poznáte. Idete do jedného obchodu, potom do druhého a veselo nakupujete. Vo väčšine prípadov však veci, ktoré vôbec nepotrebujete a kartu len prikladáte od jedného terminálu k druhému. Prestaňte s tým! Takýmto spôsobom strácate prehľad o svojich peniazoch a často miniete viac, ako by ste chceli.