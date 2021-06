Vyrába sa margarín stužovaním? Je plný transmastných kyselín a škodí srdcu? Nie je to ozajstné jedlo, ale plast? Roztierateľné rastlinné tuky si veľa ľudí obľúbila, ale iná časť spotrebiteľov úplne zbytočne veria mýtom alebo informáciám, ktoré už dávno neplatia. Prečítajte si, ako to s margarínmi vlastne je.

Margarín už nie je plný transmastných kyselín

Jedným z najčastejších argumentov proti margarínom je ich údajne vysoký obsah transmastných kyselín, ktoré škodia našej obehovej sústave. V skutočnosti je v margarínoch na slovenskom trhu len úplné minimum transmastných kyselín - menej ako 2 gramy na 100 gramov tuku. Rovnaký limit navyše od 1. apríla tohto roku platí pre celú EÚ. Dôležité je dodať, že transmastné kyseliny sa z normálnej stravy nedajú úplne eliminovať, pretože sa prirodzene vyskytujú v rade potravín, vznikajú obyčajným vyprážaním a dokonca sa dajú v zanedbateľnom množstve nájsť v olivovom oleji.

Stužovanie? Dávno nie!

Viete, že proces stužovania sa už pri výrobe margarínov dávno nepoužíva? Práve stužovaním rastlinných olejov, teda takzvanou hydrogenáciou, totiž kedysi v margarínoch vznikali transmastné kyseliny spomínané v predošlom odseku. Výrobcovia teda túto metódu úplne opustili. Ako to, že sa teda margarín dá natrieť na chlieb, keď ide o zmes rastlinného oleja a vody? Zaisťuje to pridanie takých rastlinných tukov, ktoré sú pri izbovej teplote tuhé, ako je kokosový alebo palmový. Hydrogenácia je skrátka minulosť.

Ilustračné foto Zdroj: RAMA

Umelé jedlo? Kdeže

Ako vlastne vznikla nezmyselná povera, že margarín je plast? Ide o pseudovedecký argument, že margaríny sú zložené z molekulárnych reťazcov s podobnou štruktúrou, akú majú plasty. To ale v skutočnosti neznamená, že by s nimi mali čokoľvek spoločné. Je to ako rozdiel medzi vodou (H2O) a peroxidom vodíka (H2O2) - kopa látok sa molekulárnou štruktúrou líšia len trochu, ale vlastnosti majú úplne rozdielne. A navyše, ako by margarín mohol byť niečo umelé, keď sa vyrába z prírodného rastlinného oleja a pitnej vody? Stačí sa pozrieť na obal inovovanej Ramy so 100% zložením z prírodných zdrojov. Slnečnicový olej je výhodný vďaka obsahu omega-6 mastných kyselín, rovnako ako vitamínu E. Repkový a ľanový olej prirodzene obsahujú vitamín E a omega-3 mastné kyseliny, ktoré naše telo potrebuje. Tieto cenné látky sa pri výrobe margarínu zachovávajú, pretože ide v podstate len o miešanie prísad za stáleho chladenia.

Bonus: ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Pretože margarín je v zásade rastlinná potravina, dá sa skvele zaradiť do vegetariánskej, flexitariánskej a v prípade niektorých produktov i vegánskej stravy. Jeho dopad na životné prostredie je navyše oveľa nižšia ako v prípade živočíšnych produktov. Napríklad v porovnaní s maslom má margarín o 70 percent nižšiu uhlíkovú stopu. Na výrobu margarínu je potrebná len tretina plochy poľnohospodárskej pôdy, ktorú v prípade masla zaberie chov kráv a pestovanie kŕmnych plodín. Spotreba vody je u produkcie margarínu polovičná. Zo všetkých týchto dôvodov používaním margarínu chránite našu planétu.