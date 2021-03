Jar je vhodné obdobie na to, spraviť si poriadok nie len v dome, ale aj vo vašom tele. Detoxikáciou sa rozumie celková očista organizmu od škodlivých látok, akými sú vplyvy z prostredia či nevhodná strava. Pri detoxikácii je odporúčané konzumovať niektoré potraviny, ktoré tento očistný proces podporujú. Ktoré potraviny to sú, sa dozviete v našom článku a na záver sme pridali aj extra tip!

1. Zázvor Zdroj: Shutterstock

Zázvor je na detox ako stvorený. Obsahuje látky ako vonné silice, ktoré podporujú odstraňovanie črevných plynov a zároveň uvoľňujú a upokojujú črevný trakt. Ďalej stimuluje krvný obeh, povzbudzuje pri únave, pôsobí protizápalovo, ničí baktérie, vírusy i huby. Pozitívne pôsobí na cirkuláciu krvi, lymfy a tekutín, čo sa odráža vo zvýšenom odplavovaní toxínov z tela.

Zázvor si môžete vychutnať na rôzne spôsoby. Skúste nakrájať niekoľko plátkov zázvoru do šálky čaju, prípadne ich nechajte vylúhovať v troche citrónovej šťavy a jablčného octu, vytvoríte si tak jemný detoxikačný nápoj. Je to vynikajúci doplnok do zeleného smoothie alebo čerstvej ovocnej šťavy. Jeho korenistá príchuť pridáva ten správny šmrnc jedlám a polievkam s kari.