Rýchly optický internet má dnes zavedený už polovica slovenských domácností. Oficiálne ho spustili pred 30 rokmi, vo štvrtok 13. februára 1992, keď sa v prednáškovej miestnosti číslo 256 na Českom vysokom učení technickom (ČVUT) v Prahe Česko-Slovensko pripojilo ako 39. krajina sveta na internet. Pripojenie sa spojazdnilo pomocou prenajatého pevného telefónneho okruhu, ktorý viedol z kampusu ČVUT do výpočtového centra Univerzity Johannesa Keplera v rakúskom Linzi. Pripojeným zariadením bol sálový počítač IBM 4341 s rýchlosťou 9,6 kilobitu za sekundu (kbit/s).

Ďalšie kroky internetu u nás smerovali na vtedajšiu Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej. Išlo vtedy o internet s tzv. pevnou linkou, teda trvalým pripojením, a začali vznikať aj prvé domény s koncovkou .sk. „Prvé domácnosti sa začali pripájať na internet asi o tri roky neskôr, tu šlo o tzv. vytáčané pripojenie cez telefónnu linku a zaviedli ho vtedajšie Slovenské telekomunikácie, š. p.,“ povedal pri príležitosti výročia šéfredaktor magazínu Touch IT Ondrej Macko.

Na domáce pripojenie na internet spočiatku ľudia potrebovali pevnú telefónnu linku, modem a počítač. Rýchlosť pripojenia bola okolo 11,4 kbit/s, neskôr stúpla na 56 kbit/s. „Na Slovensku určitý čas platila akcia, že v čase od 19. hodiny večer do 6. hodiny ráno a počas celých víkendov ste boli pripojení len za jeden impulz, ktorý stál vtedy 2,50 slovenskej koruny. To bola veľmi dobrá ponuka a mnoho ľudí ju využívalo. V tom čase vzniklo aj dnes populárne nočné prezeranie webových stránok,“ povedal Macko. Ako vyzeral Google v roku 1998 či YouTube v roku 2005? Obrázky si pozite »TU«

Za zázrak bola považovaná tzv. ADSL linka s rýchlosťou 128 kbit/s, stále to však bolo vytáčané pripojenie. „Je to ťažko použiteľná rýchlosť pre súčasné multimediálne stránky, ale dá sa s tým žiť,“ objasnil Macko. Len na porovnanie, dnes je celkom bežné mať doma internet s rýchlosťou 500 či 1 000 megabitov za sekundu (Mbit/s). V roku 2020 sa dokonca podarila zaznamenať najväčšiu prenosovú rýchlosť internetu na svete – až neuveriteľných 178 terabajtov za sekundu (Tb /s). To je dosť rýchlo na to, aby sa dala stiahnuť celá knižnica streamovacej služby Netfllix len za jednu sekundu.

Podľa Macka budúcnosť rozvoja internetu spočíva v tom, že výrazne prechádza na bezdrôtové pripojenie s vysokou rýchlosťou a nízkym oneskorením, napríklad s využitím sietí 5G. „Táto etapa budovania moderných sietí je momentálne na Slovensku v búrlivom rozvoji. Celkovo sa však dá konštatovať, že sme krajinou s rýchlym pripojením. Najrýchlejší internet je však mimo Európy, príkladom je Južná Kórea. Ďalší vývoj je v tom, že vzniká potreba prenášať cez internet viac ľudských zmyslov. Sú už aj pokusy s prenášaním vône, pocitu, chute,“ zhrnul Macko.

Internet však so sebou priniesol aj nástrahy. Okrem šírenia dezinformácií, množstva vírusov a hekerov, ktorý útočia na vaše dáta ovplyvňuje internet podľa sociológa ja naše vnímanie. „Pri pohľade 30 rokov naspäť sa zdá, že revolučná zmena, ktorú internet priniesol nespočíva primárne v tom, že máme extrémne jednoducho dostupné množstvo poznatkov, ktoré boli predtým dostupné oveľa zložitejšie. Zdá sa, že dôležitejšie je to, že internet radikálne rozširuje naše možnosti a spôsoby komunikácie s inými ľuďmi a mení to, ako si definujeme čo je a čo nie je dôležitá informácia," povedal Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.