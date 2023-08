Začiatkom augusta varovali potravinoví inšpektori pred kúpou kuracieho mäsa z Poľska, v ktorom sa nachádzala salmonela. Niekoľko dní na to prichádza ďalšie varovanie, tentoraz z inšpekcie z Česka.

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) na svojej webovej stránke informuje o nebezpečnom kuracom mäse, v ktorom objavili nebezpečnú salmonelu. Výrobok so spotrebou do 26. 7. 2023 sa už na pultoch obchodov síce nenachádza, potravinári však varujú, že mäso môžu mať ešte stále mnohí v mrazenom stave. "Prípadne zamrazenie výrobku nemá na bakteriálnu kontamináciu žiadny vplyv," upozornil za SZPI Marek Bartík.

Konkrétne ide o výrobok s názvom TESCO KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK, šarža 23293102. Sliepky boli chované a porazené na Ukrajine a balené spoločnosťou WE Trade v Horných Salibách na Slovensku. Vzorka mäsa pochádza z pobočky reťazca Tesco v českom meste Most. O kuracom mäse so salmonelou informuje aj český web idnes.cz.

Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa na Slovensku (ŠVPS SR), salmonelóza sa prejavuje príznakmi ako nevoľnosť, bolesti brucha, vracanie, hnačky a teploty, pričom k najcitlivejším pacientom patria malé deti a seniori. "Na ochorenie sú veľmi citlivé malé deti, starší ľudia, ale aj osoby s oslabeným imunitným systémom. Ak lekár potvrdí ochorenie na salmonelózu, treba sa riadiť jeho pokynmi, čo sa týka diéty a hygienických opatrení. Baktéria salmonela totiž prežíva v tráviacom ústrojenstve ešte pár týždňov po skončení ochorenia a môžu sa nakaziť ostatní členovia rodiny," informuje ŠVPS na webovej stránke.