Verejné podujatia počas návštevy pápeža Františka budú napokon dostupné v režime OTP, teda očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19. „Pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi, všetko v zmysle platných vyhlášok," uviedla Konferencia biskupov Slovenska, ktorý návštevu zabezpečuje.

„Plne zaočkovaní, ktorí budú mať vlastné vstupy, sa môžu rozhodnúť, či pôjdu do sektoru pre plne zaočkovaných alebo do sektoru OTP," dodala kancelária. Veľká zmena pravidiel prišla len týždeň pred príchodom Svätého Otca, pravdepodobne aj pre obavy z nízkej účasti. Na omši v Šaštíne sa predpokladalo s návštevou 350 000 ľudí, zatiaľ je prihlásených približne 30 000.

Anketa Chystáte sa na stretnutie s pápežom? Áno, je to veľká príležitosť stretnúť Svätého Otca. 11% Ešte som sa nerozhodol/nerozhodla. 2% Zvážim to po zmene pravidiel. 2% Nie. 85% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Infektológ z bratislavských Kramárov Peter Sabaka zhodnotil riziko nákazy na takomto podujatí. „Ľuďom, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie, nehrozí, že sa tam nakazia. A aj keby sa nakazili, tak budú mať len mierny priebeh ochorenia. Ale tí, ktorí majú len negatívny test a nakazia sa, tým potom hrozí, že môžu mať aj ťažký priebeh ochorenia. Ľudí s negatívnym testom by som vylúčil,“ upozornil.

Doplnil, že len očkovanie dokáže zachraňovať životy v tretej vlne. Ostatné opatrenia sú druhoradé, lebo aj tak sa skôr či neskôr všetci nakazia, a to bez ohľadu na opatrenia či hromadné akcie. „Keď budeme zrovnoprávňovať ľudí s negatívnym testom s tými, čo sú očkovaní alebo prekonali ochorenie, tak to nie je cesta, ktorá by viedla k znižovaniu obetí,“ hovorí Sabaka.

Ministerstvo zdravotníctva vyzýva v k bezpečnosti. „A to nielen počas svätých omší a verejných stretnutí, ale napríklad počas prepravy verejnou dopravou, pri čakaní na vstup do sektorov či po skončení podujatí a návrate domov," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Prečítajte si tiež: