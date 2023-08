Kaufland sa stal prvou a zatiaľ jedinou maloobchodnou spoločnosťou na Slovensku, kde sa podarilo opätovne využiť a recyklovať v priemere až 94 percent vlastného vyprodukovaného odpadu. Túto úroveň Kauflandu potvrdil aj externý audit a spoločnosť ako prvá u nás nedávno získala strieborný certifikát od renomovanej nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD. „Z hľadiska triedenia a znižovania objemu odpadu je to prvý dôležitý míľnik na ceste k nulovému odpadu. Ide o náš vlastný záväzok voči planéte,“ vysvetlil za Kaufland Gabriel Čuka, riaditeľ prevádzky a Supply Chain Management.



Dosiahnuť sa to podarilo vďaka novým procesom a zamestnancom. „Zaviedli sme do praxe niekoľko opatrení a nových postupov, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku komunálneho odpadu. Zároveň sme hľadali možnosti a spôsoby, ako recyklovať už vytriedený odpad. Všetky tieto kroky si vyžiadali investíciu takmer 600 000 eur,“ doplnil Gabriel Čuka.



Napríklad klasické kartónové obaly a jednorazové prepravky na ovocie a zeleninu nahradil opakovane používateľnými prepravkami EPS. Zaviedol tiež vlastné patentované sklápacie palety, ktoré ušetria až 30 % fólie. A to je len časť z riešení, ktoré reťazec úspešne používa. Nemenej dôležité bolo zamerať sa na systematiku rozmiestnenia zberných boxov s dobre viditeľným farebným označením. Do triedenia a recyklovania sa aktívne zapojili aj koncesionári, ktorí majú prevádzky v priestoroch predajní Kaufland.



Najväčšou výzvou však bolo zmeniť každodenné myslenie a konanie zamestnancov, vysvetliť im úžitok celého projektu, a hlavne dosiahnuť, aby si sami uvedomili, ako môžu aj oni aktívne prispievať a byť súčasťou úspechu. Kaufland má na Slovensku 77 predajní a zamestnáva takmer 7 800 zamestnancov. „Základom bolo dôkladné triedenie každého jedného odpadu každým jedným zamestnancom, ochota vzdelávať sa, učiť sa nové procesy a vyjsť z komfortnej zóny,“ hovorí Ivan Bosák, vedúci projektu Zero Waste.



Zamestnanci strávili vzdelávaním neuveriteľných vyše 5 500 hodín. „Ako firma sme sa rozhodli ísť časovo náročnejšou cestou, a to nepripraviť iba online školenia pre zamestnancov, ale ísť cestou osobných školení v každej jednej predajni a centrálnom sklade. Naši kolegovia so zamestnancami viedli aktívne rozhovory a osobne vysvetľovali nové procesy. Tento postup nám zaručil trvalé presadenie a dodržiavanie nových procesov, ako aj dlhodobý pozitívny výsledok separácie. Certifikáciu by sme nezískali bez našich zamestnancov, preto by sme sa im radi aj touto cestou poďakovali,“ uviedol Ivan Bosák.

