Napriek tomu, že sa Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) snaží už niekoľko rokov o globálne odstránenie prenosnej detskej obrny, nedarí sa to. WHO naopak upozornila na výskyt infekcie v niekoľkých krajinách vrátane Ukrajiny. Práve migrácia Ukrajincov na Slovensko zalarmovala českých aj slovenských hygienikov. Môže sa ochorenie rozptýliť na našom území?