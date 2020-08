Počas domácej izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 nemožno opustiť miesto pobytu. V prípade bytového domu však možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov, kde sa izolácia uskutočňuje. Patrí sem napríklad vyhodenie odpadkov, prechádzka so psom a podobne. Ak ide o rodinný dom, pobyt na dvore je v poriadku.

Na sociálnej sieti o tom informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. „Na opustenie bytového domu treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie," vysvetľuje ÚVZ SR. Upozorňuje, že platí nutnosť prekrytia horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu.

Opustenie domácej izolácie je povolené aj v prípade návštevy odberného miesta. ÚVZ SR odporúča dopravu vlastným autom, a to len osôb, ktoré budú testované. V prípade odvozu inou osobou by mala pricestovaná osoba sedieť na zadnom pravom sedadle a mať aspoň sčasti otvorené okno. Obe osoby pritom musia mať rúško. „Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme, za dodržania hygienických opatrení - nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu," približuje.

