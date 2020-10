Ledva sa spamätali z finančnej straty pre zatvorené prevádzky počas prvej vlny pandémie koronavírusu a už to tu majú znova! Krízový štáb prijal opatrenia, na ktoré najviac doplatia majitelia fitnescentier, reštaurácií či barov. Od štvrtku musia zatvoriť prevádzky a zostanú bez príjmov. Denníku Plus JEDEN DEŇ sa podarilo získať dáta, po ktorých volal aj Richard Sulík (SaS). Zarážajúce je, že krízový štáb rozhodol o zatvorení vnútorných priestorov reštaurácií napriek tomu, že ohnísk nákazy v nich bolo minimum.

Spomínané prevádzky síce zostávajú naďalej otvorené, ale jedlá a nápoje môžu servírovať len v exteriéri alebo si ich zobrať so sebou, vysvetľoval po rokovaní štábu minister zdravotníctva Marek Krajčí. „Nechali nás ani oblečených, ani obutých, ani holých, ani bosých. Musím zatvoriť a netuším, čo bude so zamestnancami. Asi ich prepustím. Čaká nás čoraz chladnejšie počasie, už dnes by mi nikto nesedel na terase,“ vraví majiteľka prevádzky v Prešove Slávka Zakuťanská.

Najhoršie podľa nej je, že im nezakázali mať otvorené, no musia splniť nesplniteľné podmienky. „Ak prepustím zamestnancov a nebudem im musieť dávať mzdu a platiť za nich odvody, tak aj tak prídem o prevádzkové náklady a nájomné. Navyše netuším, ako dlho to bude trvať a koľko stratíme na tovare so zárukou,“ vysvetľuje Slávka Zakuťanská. Mesačnú škodu vyčíslila na 2-tisíc eur. Prijala by náhradu škody od vlády. „Nižšia DPH, keď máme zatvorené, nerieši nič. Minimálne by mali vykompenzovať nájomné a stratu,“ dodala.

„Je to pre nás likvidačné. Nechali nás otvorených, že si máme robiť svoj biznis. A kde? Na chodníku v tomto ročnom období? Veď nikto k nám nepríde a my musíme platiť ľudí, odvody, dane. Sme v totálnom strese, nevieme, čo robiť. Kompenzácie z jari nie sú doteraz, premiér sľubuje odškodnenie, naozaj neviem, čo si o tom mám myslieť,“ pýta sa majiteľ bratislavskej prevádzky Vlastimil Kráľ.

Šéf kantíny v bratislavskom Ružinove Tomáš Lehuta tiež priznáva zložité obdobie: „Od štvrtka budeme variť, ale každé jedlo budeme dávať do menu boxov. Čo bude ďalej, ešte neviem, pôjdeme týždeň za týždňom a uvidíme, ako to pôjde, ale ekonomickejšie bude asi zavrieť. Toto asi neprežijeme,“ tvrdí smutne.

Obľúbená bratislavská pizzeria vo štvrtok zatvára. „Na 99 percent začíname rozvoz, ale to závisí od toho, či nám majiteľ budovy zníži nájomné,“vysvetlil jeden z dvoch majiteľov pizzerie Ľuboš Petrík s tým, že z trinástich zamestnancov musia prepustiť siedmich. „V prvej vlne sme prišli o 34-tisíc eur, ktoré splácame dodnes,“ vraví Ľuboš Petrík. „Rozvoz sme vtedy otvorili, až keď štát pomohol s preplatením nájomného, inak to nešlo,“ dodal druhý majiteľ, šéfkuchár Vincenzo Miele. Zhodli sa, že pomôže, ak štát zníži dane a skreše aspoň časť odvodov.

To je len zopár príbehov, za ktorými sú konkrétne osudy ľudí. Aj za nich sa ešte počas nedeľného krízového štábu prihovoril vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). „Nevieme, koľko ľudí sa nakazilo v reštauráciách či fitnescentrách a už vôbec nie v divadle. Zatvorenie ich zloží na kolená. Som zásadne proti takýmto krokom. Áno, chráňme sa, nosme rúška, buďme zodpovední. Ale nezlikvidujme si ekonomiku, toto by už rozdýchala ťažko,“ vyhlásil Sulík.

