Minulý rok sa vďaka septembrovej kampani podarilo vyzbierať viac než 25 660 € na Slovensku a v Česku. Naviac Dettol venoval do nemocníc produkty v hodnote 8 750 €. Aj v tomto roku sa môžu zákazníci zapojiť a pomôcť. Z každého predaného produktu Dettol v mesiaci september poputuje 10 centov Kvapke nádeje.

Čistotou ku zdraviu - štrnásťročný Marek vyhral boj nad leukémiou

Štrnásťročný Marek bol jedným z pacientov Fakultnej nemocnice Motol v Prahe, kde pôsobí a pomáha Kapka naděje. Počas jeho liečby sa niekoľkokrát stretli, a tak sa ich životné cesty spojili. Aj obyčajné prechladnutie bolo pre Mareka veľkým rizikom. Svoj boj s leukémiou vyhral nielen vďaka skvelej starostlivosti lekárov, ale aj vďaka čistému domovu bez nebezpečných mikróbov.

Hygienu mu pomáhajú udržovať dezinfekčné prostriedky, ako má napríklad značka Dettol, ktorá už viac než 80 rokov zabezpečuje zdravie rodín, a je tak neodmysliteľne spätá s víziou čistého a bezpečného domova. Príbeh Mareka ukazuje, že Kvapku nádeje môže potrebovať niekedy každý, preto sa s ňou Dettol spojil znovu a počas celého septembra poputuje z každého predaného produktu 10 centov do nadácie.

Tohtoročný cieľ zostáva rovnaký – pomôcť nielen chorým ľuďom s uľahčením ich liečby, ale tiež šíriť prevenciu v oblasti zdravia a hygieny širokej verejnosti. Je dokázané, že sa riziko rôznych ochorení znižuje pri dodržiavaní hygienických pravidiel a čistého prostredia. „Máme radosť, že sa môžeme spojiť práve s nadáciou Kvapka nádeje. Spoločne tak môžeme chrániť deti aj dospelých, pomáhať im dodržiavať správne hygienické návyky a zároveň týmto spôsobom podporiť dobrú vec, čo je pre nás to najmenej,“ vraví Marie Zmrhalová, marketingová manažérka značky Dettol.

Minulý rok sa vybralo viac než 25 660 €

Dôležitosť prevencie a edukácie dokazuje aj veľmi úspešný minulý ročník spolupráce. Zákazníci na Slovensku a v Česku svojimi nákupmi prispeli viac než 25 660 €, čím potvrdili, že ochrana zdravia je dôležitá pre všetkých bez rozdielu. Naviac do nemocníc putovali produkty Dettol v hodnote 8 750 €, aby pomohli pacientom so zaistením hygienického prostredia.

Kvapka Nádeje podporuje nielen desiatky nemocníc na Slovensku a v Čechách, ale aj vedecké výskumy v odbore hematológie a onkológie. Pacienti so svojimi chorobami môžu lepšie bojovať, nielen domov je pre nich čistý a bezpečný. „Aj keby naša činnosť pomohla zachrániť len jediný život, tak to stojí za to. Veľmi nás preto teší podpora značky Dettol a sme vďační za to, že vo firemnom sektore máme silných partnerov, ktorým leží na srdci pomoc tým najzraniteľnejším,“ dopĺňa zakladateľka nadácie Kvapka nádeje Vendula Pizingerová.