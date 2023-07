S akými najčastejšími ochoreniami sa stretávate u detí počas leta?



S úpalom, s uštipnutiami od hmyzu alebo s ťažkosťami zo strany tráviaceho systému. Riziko úpalu je najväčšie pre deti počas obeda, pokiaľ trávia čas vonku pri hrách na miestach, ktoré nie sú chránené tieňom. Jeho príznakmi sú bolesti hlavy, únava, nevoľnosť a závraty. Všetci poznáme svrbenie a opuch po uštipnutí dotieravým hmyzom, ale u niekoho môže dôjsť až k závažnej alergickej reakcii či anafylaktickému šoku. Vracanie, hnačky a bolesti brucha často sprevádzajú naše gastronomické experimenty pri skúšaní rôznych jedál v exotických krajinách. Niektoré potraviny môžu byť kontaminované mikroorganizmami ako je napríklad Salmonela. U detí sa črevné ťažkosti objavujú aj po náhodnom napití vody z bazénov s obsahom rotavírusov a im podobným vírusov.

Je riziko výskytu zdravotných ťažkostí v kolektíve vyššie?



Všeobecne povedané áno. Keď sa deti stretnú v kolektíve, každé si zo svojej domácnosti môže priniesť určité baktérie alebo vírusy. Takto sa môže dané infekčné ochorenie jednoducho rozšíriť medzi ostatných. Veľmi často sa to stáva najmä pri ochoreniach dýchacieho a tráviaceho systému. Neodporúča sa dať dieťa do škôlky a do tábora, pokiaľ vykazuje nejaké známky infekcie práve preto, aby sa toto ochorenie neprenieslo na ďalšie deti. Tým by sa skomplikoval celý chod tábora a príjemný zážitok ostatných detí, ktoré tam idú kvôli tomu, aby si ho mohli užiť a odniesť si odtiaľ pekné zážitky.

Čo musí urobiť rodič v rámci zdravotnej prevencie, aby dieťa predišlo zdravotným ťažkostiam?



Počas leta by mal rodič dbať na to, aby malo dieťa v závislosti od počasia vhodné oblečenie. Počas horúcich letných dní netreba zabudnúť na pokrývku hlavy, a tak dieťa chrániť pred priamym slnečným žiarením. Je potrebné dodržiavať dostatočný pitný režim, a taktiež je dôležité používať krémy na opaľovanie s dostatočne silným ochranným faktorom. Predíde sa tak spáleniu detskej pokožky, ktorá je o dosť citlivejšia ako pokožka dospelého človeka.

Čo môže dieťaťu spôsobiť stres, čítajte na ďalšej strane...