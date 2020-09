Foto: Max Maxo

Slabé

Veľmi slabý výsledok. Dokážete rozoznať maximálne dubák od muchotrávky a to je všetko. Do lesa na huby by ste sa mali vybrať len s niekým, kto je skúsenejší ako vy, inak môže byť pre vás zbieranie húb poriadne nebezpečné.