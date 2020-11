Preležaniny alebo takzvané dekubity sú závažný problém, ktorý sa netýka iba seniorov, ale aj mladých pacientov. Odborníci varujú, že na vznik závažnej preležaniny v niektorých prípadoch stačí aj 24 hodín.

„Akýkoľvek ležiaci pacient je ohrozený vznikom dekubitu. V niektorých prípadoch sa takáto rana môže vytvoriť už počas jediného dňa na lôžku, týkať sa to teda môže aj mladého človeka, ktorý prichádza do nemocnice so zlomeninou alebo zápalom pľúc, ktorý môže súvisieť napríklad s aktuálnou pandémiou nového koronavírusu,“ hovorí Marián Rošák z Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Riziko vzniku dekubitov zvyšuje obezita aj podvýživa, poruchy vedomia, vysoké teploty a liečba sedatívami. Stav sa môže zhoršiť aj v súvislosti s vyšším vekom, cievnymi zmenami, zhoršenou funkciou pečene, kvôli zmenám v imunitnom systéme. Ovplyvniť ich môže aj dlhodobý stres či fajčenie.

Výskyt dekubitov sa pohybuje medzi 10 – 68 %, podľa poisťovní je nahlásených ročne 0,04 – 0, 14 % prípadov. „Reálne dáta o výskyte dekubitov u slovenských pacientov nie sú k dispozícii. Problémom je súčasný systém a metodika zberu dát o výskyte dekubitov vrátane záznamu stupňa poškodenia tkaniva,“ hovorí Beáta Grešš Halász, prezidentka Slovenskej spoločnosti na ošetrenie otvorených rán.

Dekubitus je lokalizované poškodenie kože alebo aj podkožia, obvykle nad kostným výčnelkom, ktoré vzniká v dôsledku tlaku a strihového efektu. Podľa hĺbky rany rozoznávame viacero stupňov dekubitov. Ide o veľmi bolestivé rany na koži.

„Na liečbu dekubitov sa používajú krytia vlhkej terapie predovšetkým s čistiacim účinkom a na zachovanie mikroklímy v rane. Vzniknutú nekrózu v rane treba odstrániť,“ hovorí František Špaček, chirurg z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave.

Ak je v rane prítomný viditeľný povlak, znamená to nekontrolovateľné premnoženie baktérií alebo plesní. Opakovane je preto potrebné robiť hlboké odbery kultivácie z rany, aby sa v prípade potreby včas stanovila cielená systémová antibiotická liečba.

Prevencia vzniku preležanín je založená na dôkladnej starostlivosti o kožu, dozeraní na správnu výživu, dostatočnej hydratácii a polohovaní pacienta.