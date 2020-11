Hlavný hygienik Ján Mikas reagoval na výzvu kondičného trénera Maroša Molnára, aby prišiel do Extrémnych premien. „Počúvam rady odborníkov z terénu,“vysvetlil na sociálnej sieti Úradu verejného zdravotníctva.

Kondičný tréner Maroš Molnár vyzval hlavného hygienika do reality šou Extrémne premeny už pred mesiacom. Po opatrení Jána Mikasa, uzavrieť športoviská, dostáva podľa trénera priestor depresia a nezdravý životný štýl.

„Píšete mi, aby som pána Mikasa zobral do Extrémnych premien. Ale to nemôže vychádzať z vás, musí to chcieť on sám, urobiť premenu. Hlavne by nemal zakazovať šport. Povzbudzuje imunitu, drží nás sviežich, neupadáme do depresie. Naše deti musia športovať, ak nechceme podporovať obezitu. Ja som otvorený každej výzve. Som odhodlaný pomôcť aj pánovi Mikasovi," vyhlásil tréner, ktorého fitnes centrum bolo tiež zatvorené.

„Nie som nepriateľom športu, hoci uznávam, že to tak môže pôsobiť. Epidemiologická situácia stále nie je dobrá, preto uvoľňujeme opatrenia postupne, sme opatrní. Vnímam, že sme nevyhoveli dostatočne a všetkým,“ priznal hlavný hygienik. Preňho ako epidemiológa je moment uvoľňovania protipandemických opatrení, hoci aj mierneho, vždy rizikom. Nákaza by sa mohla opäť začať šíriť.

Mikas uviedol, že počúva názory i návrhy od ľudí priamo z terénu. Stretol sa s fitness trénerom Marošom Molnárom, od ktorého si chce dať radiť. „Okrem aktuálne nastavených opatrení v oblasti športu sme hovorili aj o mne ako súkromnej osobe. Nie som totiž ten, kto odporúčania iba dáva, ale aj ich počúva. Odporúčaniami pána Molnára sa budem riadiť,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas o neformálnom stretnutí.

V reality šou Extrémne premeny ho pravdepodobne neuvidíme, no na televíznych obrazovkách sa nám možno už čoskoro začne meniť pred očami!