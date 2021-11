Na Slovensku od štvrtka platí zákaz vychádzania. Napriek tvrdšiemu lockdownu, ktorý navrhli odborníci, vláda šla opäť cestou kompromisu. Namiesto troch týždňov platí len 14 dní, neočkovaní sa v práci budú testovať len raz do týždňa, no azda najväčším kameňom úrazu sú otvorené školy. Hlavná epidemiologička Henrieta Hudečková vysvetľuje, prečo bolo potrebné žiakov načas nechať doma!

Konzílium odborníkov odporúčalo prerušiť prezenčnú výučbu žiakov od druhého stupňa základných škôl a starších do 3. decembra. Na vyučovanie by chodili len najmenší na prvom stupni a v škôlkach.

Strana SaS však návrh vetovala, takže školy ostávajú otvorené. „Priniesli sme na vládu identický návrh s konzíliom. Treba si však uvedomiť, že sme narazili na politickú realitu a tou je koaličná zmluva. To právo veta je a býva v štandardných koaličných zmluvách, avšak žiadna nepočíta s tým, že by mohlo dôjsť k takejto situácii,“ obhajoval slabší lockdown premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Anketa Myslíte si, že mali dočasne zatvoriť aj školy? Áno, situácia je veľmi vážna, deti nosia covid domov a nakazia rodičov. 0% Neviem. 0% Nie, deti už dosť dlho sedeli doma minulý rok, potrebujú sa vzdelávať. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) uviedol, že kompromis s SaS urobil z detí pokusných králikov. „Školy sa stali doslova rozbuškou covidu až sa nám rozhorelo celé Slovensko… a tak sú dnes s obrovským náskokom najviac pozitívne školopovinné deti a následne ich rodičia,“ skritizoval na sociálnej sieti.

Hlavná epidemiologička ministerstva zdravotníctva Henrieta Hudečková hovorí, že cieľom dočasného prerušenia prezenčnej výučby na školách bolo hlavne odľahčiť tlak na nemocnice a nechať zdravotníkov sa na chvíľu nadýchnuť. „Zatvorenie škôl na určitý čas sme navrhovali z toho dôvodu, aby sme prerušili reťazový proces šírenia nákazy. Máme vysokú chorobnosť žiakov najmä na druhom stupni základných škôl a stredných škôl. Dnes je prvoradým cieľom v tejto veľmi zlej situácii, v ktorej sme, sploštiť krivku chorobnosti, znížiť počet nových prípadov, a tým odľahčiť zdravotníctvu znížením tlaku na lôžka v nemocniciach.“

Dôležitým opatrením je však stopnúť aj mimoškolské aktivity, kde sa medzi sebou miešajú deti z rôznych kolektívov. Podľa Mateja Mišíka, riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz, tvoria totiž školopovinné deti 25 % zo všetkých pozitívnych prípadov.

Epidemiologička vysvetlila, že odborníci navrhovali plošné a prerušované zatváranie škôl. Žiaci by sa týždeň učili z domu, potom dva týždne prezenčne v škole, potom opäť z domu. K upokojeniu situácie v nemocniciach by pomohli aj vianočné prázdniny. Odborníci by v januári prehodnotili, či toto opatrenie nemocniciam pomohlo alebo nie.

„Deti sú prenášači, môžu byť asymptomatickí alebo môžu mať veľmi mierne príznaky nádchy. Sme v období akútnych respiračných infekcií, takže pre bežnú nádchu rodič nejde s dieťaťom lekárovi. Šíri to ďalej v škole, zo školy sa nákaza dostáva do rodiny, z rodín do firiem, z firiem do ďalších rodín, z tých rodín do školy a tak ďalej. Je to podobný spôsob šírenia ako bol vlani,“ objasnila Hudečková.

Čo sa stane so školami: Čítajte na ďalšej strane >>>