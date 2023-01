Vládny kabinet schválil včera kompenzácie pre dodávateľov energií, ktoré im bude štát vyplácať počas celého roka. Premiér Eduard Heger a minister hospodárstva Karel Hirman sa ešte ráno stretli s dodávateľmi, s ktorými rokovali niekoľko hodín. „Podnikateľom, ktorým prišli zálohové faktúry s extrémne vysokými cenami, budú vystavené nové zálohové faktúry,“ povedal po rokovaní vlády Eduard Heger.

Ako to bude vyzerať v praxi

Odberatelia, ktorých ročná spotreba nepresahuje 30 megawatthodín v elektrine a 100 megawatthodín v plyne a ceny im určuje regulačný úrad, dostanú od svojich dodávateľov nové zálohové platby. Tie už budú obsahovať maximálne ceny za silovú elektrinu na úrovni 199 eur za megawatthodinu a za plyn vo výške 99 eur za megawatthodinu. Ako to bude fungovať v praxi?

Podnikatelia s regulovanými cenami energií, ktorí už zálohy uhradili, by mali dostať spätne dobropis. Tým ostatným by mali prísť nové faktúry do niekoľkých dní.

Ďalšia zmena spočíva v tom, že pôvodne mala vláda uhrádzať iba 80 percent. To však už neplatí. Malým podnikateľom nakoniec uhradia 100 percent rozdielu medzi regulovanou a zastropovanou cenou energií.

Regulovaní vs. neregulovaní Regulovaní: • ak faktúry zaplatili, daňové doklady budú spätne dobropisované • ak faktúry doteraz nezaplatili, do niekoľkých dní im prídu nové Neregulovaní • musia zaplatiť faktúry a požiadať o kompenzáciu

Pre neregulované podniky bude podľa ministra pokračovať schéma pomoci, ktorú ministerstvo predstavilo v decembri. „Výzva bude spustená v nasledujúcich dňoch,“ zdôraznil Karel Hirman. Štát týmto podnikom preplatí všetko, čo je nad zastropovanými cenami, teda pri elektrine nad 199 eur za megawatthodinu a pri plyne za 99 eur za megawatthodinu. Prostriedky vyčlenené na prvý kvartál sú v tejto schéme pomoci navýšené na dvojnásobok. To znamená, že jeden subjekt môže získať mesačne maximálne 200-tisíc eur. Do konca marca teda 600-tisíc eur.

