Najčastejšie ženské onkologické ochorenie, rakovina pŕs, sa týka už každej ôsmej ženy! Pritom včasnou diagnostikou lekári dokážu zabezpečiť úplné vyliečenie. Ako je to možné? A ako s tým súvisí známa herečka Angelina Jolie?

Či sú veľké, malé, dokonalé, také, onaké - hlavne nech sú zdravé. Prsia sú symbol života, lásky a ženskosti a zaslúžia si našu pozornosť. Stačí tak málo – pripomína každý rok celosvetová kampaň PINK OCTOBER, ktorá vyzýva ženy, aby nepodceňovali starostlivosť o svoje prsia. Poctivé samovyšetrovanie a mamografický skríning dokážu zachrániť ročne stovky žien s diagnózou rakovina prsníka. Sloveniek ako vy, my, kamarátok, mám, sestier, kolegýň, dcér… Ďalších vyše 30-tisíc s týmto ochorením bojuje - a nie je to ľahký boj! Tretina z nich prichádza k lekárovi až v pokročilom štádiu ochorenia. Je nesmierne smutné, že rakovina pŕs zabíja najviac Sloveniek! Ako zistíte, že nehrozí aj vám?

Stačia 2 jednoduché veci:

1. Každá žena nad 20 rokov by si raz do mesiaca mala robiť samovyšetrovanie pŕs. Len vďaka ich dokonalému poznaniu totiž vieme zaznamenať nebezpečné zmeny. Tri štvrtiny žien vedia o samovyšetrení prsníkov a jeho dôležitosti, no v skutočnosti si ho robí len 10 percent žien.

2. Ak si aj niečo nahmatáte, neľakajte sa. Väčšinu nálezov v prsníku nemá na svedomí rakovina. Môžu vznikať napríklad v dôsledku prirodzených hormonálnych zmien počas menštruačného cyklu alebo pri užívaní niektorých liekov. Absolvujte pravidelné vyšetrenia u gynekológa, sonografiu do 40-tky, mamografiu po 40-tke, tie vám dajú najväčšiu istotu.

Angelina efekt

Pamätáte si, keď si dala Angelina Jolie odstrániť oba prsníky? Neskôr ju nasledovala napríklad aj herečka Christina Applegate a mnohé iné ženy v rámci Angelina efektu, ktorý spôsobila. Herečka si dala urobiť špeciálne genetické testy, v rámci ktorých jej bol diagnostikovaný tzv. BRCA gén. Rakovina prsníka totiž môže byť aj dedične podmienená a práve nositelia spomínaného génu majú niekoľkonásobne vyššie riziko vzniku tejto rakoviny, ale aj rakoviny vaječníkov alebo podžalúdkovej žľazy. Preto je potrebné špeciálne genetické vyšetrenie pacientky a v prípade pozitivity aj rodinných príslušníkov. Rozhodnutie Angeliny Jolie nepochybne zachránilo tisíce životov žien, ktoré ani netušili, že takéto ochorenie môžu mať zapísané v génoch.

Prečo nemáme liečbu ako ženy v iných krajinách?

„Na Slovensku chýbajú inovatívne lieky na liečbu karcinómu prsníka. Žiadame dostupnú modernú onkologickú liečbu tak ako v okolitých štátoch,“ upozorňuje dlhodobo Jana Pifflová Španková, prezidentka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE. Tá neúnavne edukuje po celom Slovensku, bojuje za práva onkologických pacientov a prevádzkuje pacientske poradne, kde vyliečené pacientky pomáhajú ženám, ktoré práve bojujú s rakovinou prsníka.

V poslednom období prichádzajú mnohé nové lieky a vďaka modernej inovatívnej liečbe môžu mať pred sebou roky dobrého kvalitného života aj pacientky s metastatickou rakovinou prsníka, ktorá dávala v minulosti týmto ženám len niekoľko mesiacov života. Väčšinu inovatívnych liečení metastatickej rakoviny prsníka však zdravotné poisťovne preplácajú len na výnimku, alebo sa k nim ženy nedostanú vôbec. Podľa posledných štatistík Slovensko zaostáva v porovnaní s priemerom EU v záchyte (diagnostike) nových pacientov s karcinómom prsníka. Naopak, úmrtnosť na toto ochorenie máme z celej EU najvyššiu. Takže nielenže máme menej diagnostikovaných pacientiek, ale zároveň sú diagnostikované neskoro, čo znamená, že je im neskoro nasadená účinná liečba.

Ako pomôcť zachraňovať životy?

Kúpte si v októbri ľubovoľnú krásnu podprsenku od značky Intimissimi, ktorú milujú všetky prsia na celom svete. Za každú predanú podprsenku dostane organizácia NIE RAKOVINE 1 euro. Výťažok použije na podporu svojich pacientskych poradní. K nákupu dostanete aj perfektný manuál na samovyšetrenie. Akcia platí v kamenných predajniach aj na www.intimissimi.sk

Športujte a hýbte sa v jedinečnej charitatívnej kolekcii vo farbách prevencie. NIE RAKOVINE a slovenská značka udržateľného športového oblečenia SISTERS je dokonalé spojenie, jej dizajn a kvalitu budete milovať. Výrobky kúpite tu: www.sisterslabel.sk

Odfoťte sa v zrkadle a pridajte sa k výzve Mirrorchalenge! Zdvihnite ruku nad hlavu, presne tak, akoby ste začínali samovyšetrovanie a urobte cvak! Pripomeňte dôležitosť samovyšetrovania aj svojim dvom kamarátkam – označte ich v story na Instagrame. Viditeľne označte @nie_rakovine a nezabudnite na haštag mirrorchalenge.

Stále nemáte odpovede na svoje otázky? Navštívte novú odbornú online poradňu k najčastejším ochoreniam prsníka v ženskej populácii. Zrozumiteľné medicínske rady a navigácia v mori veľakrát nejasných a nepravdivých informácií sa vždy hodia. NIE RAKOVINE

spolupracuje len so špičkovými odborníkmi. Komplexné info o téme nájdete na www.nierakovine.sk