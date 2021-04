Nápad použiť helikoptéru na lyžovanie v málo známych a nedostupných terénoch dostal ešte v roku 1965 mladý rakúsky emigrant Hans Gmoser. Do oka mu padlo pohorie Columbia Mountains, v Kanade. Neskôr založil malú firmu a vybudoval prvú chatu v nádhernom prostredí s ostrými štítmi v oblasti, ktorá sa volá Bugaboos.

Odvtedy sa netradičný šport rozšíril medzi adrenalínových nadšencov a boháčov, ktorým sa nechcelo tlačiť s ostatnými v tradičných lyžiarskych strediskách. Venuje sa mu aj český freerider Robin Kaleta. Ten tvrdí, že keď už, tak väčšie nebezpečenstvo vám hrozí pri samotnom lyžovaní ako pri lete vrtuľníkom. „Za viac ako päťdesiat rokov, čo heliskiing existuje, viem o jedinej nehode vrtuľníka pred tridsiatimi rokmi v Južnej Amerike,“ povedal Kaleta pre český Blesk.

„Veľa ľudí si myslí, že lyžiar vyskočí z vrtuľníka a potom sa spúšťa extrémnym svahom. Za to môžu adrenalínové filmy, možno James Bond. V skutočnosti vrtuľník priletí hore, tam zosadne, ľudia vystúpia, a keď sú všetci vonku, pilot zamáva a odlieta. Vrtuľník je len prostriedok, aby sme pokryli väčší priestor a našli kvalitnejší sneh. Pochybujem, že by tam pán Kellner so svojimi kamarátmi robili niečo iné," vysvetľuje skúsený freerider.

Chýbalo im 4,5 metra Príčina havárie Kellnerovho vrtuľníka, ktorú prežil len jeden zo šiestich ľudí na palube, zatiaľ nie je známa. Podľa prebiehajúceho vyšetrovania vrtuľník nevyletel dostatočne vysoko a minul vrchol, na ktorom mal zosadnúť. Na to, aby mohol bezpečne pristáť, mu chýbalo asi 4,5 metra. Namiesto toho stroj narazil vo výške 1828 metrov do skalného masívu a následne sa zrútil takmer 300 metrov pod svah.

Čítajte na ďalšej strane: Koľko zaplatáte za takúto lyžovačku? >>