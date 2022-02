Kým u nás vlna omikronu ešte len vrcholí, v Európe sa už ľudia vracajú do normálu. Štvrtá vlna však bude veľmi rýchla a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský už hovorí, kedy sa uvoľnenia opatrení dočkáme aj my. Tento dátum vás poteší!

Do bežných koľají by sa život na Slovensku po pandémii mohol dostať na konci marca. Predpokladá to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), ktorý pred stredajším rokovaním vlády naznačil termín zrušenia protipandemických opatrení.

„Absolvovali sme včera konzílium aj za účasti premiéra, hovorili sme spolu o situácii po odznení vlny omikronu a prvom nástrele opatrení s tým, že v princípe by sme koncom marca mohli byť v režime, ktorý by umožňoval bežný život občanom," povedal minister.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) hovorí, že vlna omikronu by u nás mala kulminovať do najbližších desiatich dní. Potom môžeme hovoriť o uvoľnení opatrení už aj u nás. Okolité krajiny vrchol dosiahli rýchlejšie, zaostávame však za nimi len niekoľko dní. Uvoľňovanie opatrení premiér naznačil už pred týždňom.

„Keď sa potvrdí pokles, zrejme v období 10 dní, budeme vedieť prísť k výraznému uvoľňovaniu,“ povedal premiér s tým, že tento dátum nie je striktný, ale záleží od vývoja epidemiologickej situácie.

„Predpoklad je, že by sme upustili od všetkých opatrení, čiže by sme uvoľnili prevádzky pre všetkých ľudí. Posledná vec, ktorou budeme disponovať je nosenie respirátora, keďže vieme, že ten chráni na viac ako 70 % pred nákazou,“ doplnil Heger s tým, že očkovanie ostáva najlepšou prevenciou pred covidom.